खेत में काम कर रहे पिता-पुत्र पर बाघिन ने हमला कर किया घायल, महीनों से परेशान गांव वालों का हंगामा

यूपी के महेशपुर रेंज क्षेत्र के बाकरगंज नरवा रपटा पुल के पास खेत में घास काटने गए किसानों पर मंगलवार दोपहर बाघ ने हमला कर दिया। पिता पर हमला करते देखकर पुत्र बचाने पहुंचा तो बाघ ने पुत्र को गंभीर घायल कर दिया।

Srishti Kunj संवाददाता, लखीमपुरWed, 17 Sep 2025 12:32 PM
यूपी के महेशपुर रेंज क्षेत्र के बाकरगंज नरवा रपटा पुल के पास खेत में घास काटने गए किसानों पर मंगलवार दोपहर बाघ ने हमला कर दिया। पिता पर हमला करते देखकर पुत्र बचाने पहुंचा तो बाघ ने पुत्र को गंभीर घायल कर दिया। घास काटने आए साथी लोगों के शोर मचाने पर बाघ खेतों में चला गया।

आंवला वन चौंकी हैदराबाद थाना क्षेत्र के गांव बोझवा निवासी रामचंद्र पासी अपने घर से भाई मातादीन, पुत्र पप्पू , व पप्पू की पत्नी राजवंती व‌ रामभरोसे की पत्नी मैना देवी भतीजा पुनीत कुमार घर से डनलप लेकर घास काटने गए थे। ये लोग बाकरगंज गांव के नरवा रपटा पुल के पास खेतों में घास काटने लगे। इसी दौरान खेत से निकले बाघ ने 58 वर्षीय बुजुर्ग रामचन्द्र पर हमला कर दिया।

पिता रामचंद्र पर हमला करते देखकर पुत्र पप्पू बचाने दौड़ा। बाघ ने रामचन्द्र को गंभीर हालत में छोड़कर पप्पू पर हमला कर घायल कर दिया। सभी लोगों ने गंभीर घायल पिता रामचंद्र व पुत्र पप्पू को खेतों से निकालकर सड़क पर ले गए, ग्रामीणों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों व हैदराबाद थाना प्रभारी सुनील मलिक ने गंभीर घायल पिता पुत्र को एम्बुलेंस से सीएचसी गोला भेज दिया। जहां हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

काफी इंतजार के बाद मौके पर पहुंचे रेंजर निर्भर प्रताप साही वन दरोगा माया प्रकाश वर्मा, रोहित श्रीवास्तव मोहम्मद उमर,प्रज्वल श्रीवास्तव, मित्र पाल तोमर, अभिषेक वर्मा, वन रक्षक प्रज्ञांष दुवेदी ने ग्रामीणों से जानकारी कर खेतों में पुलिस व वन विभाग ने कांबिंग की । ग्रामीणों व रामपुर‌ ग्रन्ट प्रधान दीपक कुमार ने वन विभाग से बाघ के चहलकदमी व हमले से परेशान ग्रामीणों ने बाघ पकड़वाने की मांग की है।

बकरे को ले गया तेंदुआ

सोमवार की रात लगभग 4 बजे एक गांव में बाड़े में घुसकर तेंदुआ बकरे के उठा ले गया। थाना क्षेत्र के गांव गनेशपुर के रहने वाले रामचेला गांव से 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं। जिसमें मुर्गी पालन और बकरा पालन का काम करते हैं। राम चेला के अनुसार, तेंदुआ सुबह 4 बजे आया। बाड़े में जाली लगी होने के कारण तेंदुआ उस तक नहीं पहुंच पाया और वहीं पर बंधे बकरे को उठाकर चला गया। पीड़ित ने वन विभाग को सूचना देकर क्षेत्र में तेंदुए के होने की जानकारी दी। जिससे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया और तेंदुआ होने की पुष्टि की। बताते चलें कि गनेशपुर से लगा हुआ गांव करनपुर है जिसमें पिछले हफ्ते तेंदुआ एक ट्यूबेल की छत पर बैठा देखा गया था।

एक हफ्ते में दो घटनाओं से दहशत का माहौल

दक्षिण खीरी में एक सप्ताह में मगरमच्छों के किसानों को खींचकर ले जाने की दो घटनाएं हो चुकी हैं। फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के गांव अंजनापुर निवासी श्याम प्यारे त्रिकौलिया के मजरा चौखड़िया में बेटी रीता के घर रहता था। कंडवा नदी पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों ने डोंगा डालकर पुल बना रखा है। 56 वर्षीय श्याम प्यारे किसी काम से पड़ोस के गांव दाउदपुर गया था। दाउदपुर से पैदल वापस चौखड़िया जा रहा था। डोंगे डालकर बनाये गये पुल पर बैठा मगरमच्छ उसे नदी में खींच ले गया।

