यूपी में कार ने बाइक में मारी भीषण टक्कर, हादसे में तीन युवकों की मौत

Sat, 15 Nov 2025 10:22 AMSrishti Kunj संवाददाता, लखीमपुर
यूपी के लखीमपुर में पलिया से बिजुआ की ओर जा रहे एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे तीन युवकों को शुक्रवार देर रात एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में जख्मी युवक काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। पुलिस ने उनको बिजुआ सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। जबकि तीसरे को जिला अस्पताल रेफर किया गया। लखीमपुर ले जाते समय रास्ते में तीसरे युवक की भी मौत हो गई।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार हादसा पलिया - भीरा रोड पर शुक्रवार की आधी रात हुआ। बताया जाता है कि पलिया में निजी बस के दो ड्राइवर व एक कंडक्टर देर रात अपने घर एक ही बाइक से लौट रहे थे। उनकी बाइक भीरा थाना क्षेत्र के भानपुर के पास पहुंची ही थी कि सामने से आ रही तेज स्पीड कार उनको टक्कर मारते हुए खाई में जा गिरी।

हादसे के बाद घायल काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को बिजुआ सीएचसी पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। जबकि तीसरे को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल ले जाते समय तीसरे घायल की भी मौत हो गई। भीरा पुलिस ने हादसे में मरने वालों की पहचान

बस ड्राइवर 30 वर्षीय रोहित गुप्ता निवासी पडरिया तुला, पहाड़ापर निवासी 30 वर्षीय हसीब कुरैसी और कंडक्टर बिजुआ कस्बा निवासी संदीप शुक्ला के रूप में की है। उनके परिजनों को सूचना दी गई है। उधर कार में सवार लोगों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है।

