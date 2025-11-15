यूपी में कार ने बाइक में मारी भीषण टक्कर, हादसे में तीन युवकों की मौत

संक्षेप: यूपी के लखीमपुर में पलिया से बिजुआ की ओर जा रहे एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे तीन युवकों को शुक्रवार देर रात एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में जख्मी युवक काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। पुलिस ने उनको बिजुआ सीएचसी पहुंचाया।

यूपी के लखीमपुर में पलिया से बिजुआ की ओर जा रहे एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे तीन युवकों को शुक्रवार देर रात एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में जख्मी युवक काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। पुलिस ने उनको बिजुआ सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। जबकि तीसरे को जिला अस्पताल रेफर किया गया। लखीमपुर ले जाते समय रास्ते में तीसरे युवक की भी मौत हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार हादसा पलिया - भीरा रोड पर शुक्रवार की आधी रात हुआ। बताया जाता है कि पलिया में निजी बस के दो ड्राइवर व एक कंडक्टर देर रात अपने घर एक ही बाइक से लौट रहे थे। उनकी बाइक भीरा थाना क्षेत्र के भानपुर के पास पहुंची ही थी कि सामने से आ रही तेज स्पीड कार उनको टक्कर मारते हुए खाई में जा गिरी।

हादसे के बाद घायल काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को बिजुआ सीएचसी पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। जबकि तीसरे को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल ले जाते समय तीसरे घायल की भी मौत हो गई। भीरा पुलिस ने हादसे में मरने वालों की पहचान