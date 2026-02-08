अंधेरे और कोहरे से बड़ा हादसा, पुलिया तोड़कर खाई में टैंपो पलटने से तीन बच्चों की मौत

संक्षेप: यूपी के लखीमपुर में धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की आधी रात एक टेम्पो पुलिया की रेलिंग तोड़कर खाई में पलट गया। हादसे इतना दर्दनाक था कि ऑटो सवार तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में दो भाई बहन है। जबकि चार लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए।

यूपी के लखीमपुर में धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की आधी रात एक टेम्पो पुलिया की रेलिंग तोड़कर खाई में पलट गया। हादसे इतना दर्दनाक था कि ऑटो सवार तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में दो भाई बहन है। जबकि चार लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए। उनको सीएचसी ले जाया गया। जहां से उनको जिला अस्पताल ले लिए रेफर कर दिया है। घायलों में दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

खमरिया थाना क्षेत्र के ऊंचगांव निवासी वारिस का परिवार शनिवार को धौरहरा कस्बे में अपने एक रिश्तेदार के घर आया था। यहां कोई धार्मिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम निपटाने के बाद रात एक बजे परिवार टेम्पो से घर जा रहे थे। टेम्पो रसूलपुर निवासी इस्राइल चला रहा था। टैंपो में वारिस की पत्नी किस्मतुं, उसकी बेटी शाबिया, शकिया, निदा, अकील, खुशबू, अबु और अजरा सवार थी। ऑटो रात करीब एक बजे धौरहरा रेहुआ रोड पर बसंतापुर पुलिया के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर धौरहरा रविन्द्र सोनकर ने बताया कि कोहरा अधिक होने के कारण सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।