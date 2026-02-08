Hindustan Hindi News
अंधेरे और कोहरे से बड़ा हादसा, पुलिया तोड़कर खाई में टैंपो पलटने से तीन बच्चों की मौत

अंधेरे और कोहरे से बड़ा हादसा, पुलिया तोड़कर खाई में टैंपो पलटने से तीन बच्चों की मौत

संक्षेप:

यूपी के लखीमपुर में धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की आधी रात एक टेम्पो पुलिया की रेलिंग तोड़कर खाई में पलट गया। हादसे इतना दर्दनाक था कि ऑटो सवार तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में दो भाई बहन है। जबकि चार लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए।

Feb 08, 2026 02:04 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, लखीमपुर
यूपी के लखीमपुर में धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की आधी रात एक टेम्पो पुलिया की रेलिंग तोड़कर खाई में पलट गया। हादसे इतना दर्दनाक था कि ऑटो सवार तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में दो भाई बहन है। जबकि चार लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए। उनको सीएचसी ले जाया गया। जहां से उनको जिला अस्पताल ले लिए रेफर कर दिया है। घायलों में दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

खमरिया थाना क्षेत्र के ऊंचगांव निवासी वारिस का परिवार शनिवार को धौरहरा कस्बे में अपने एक रिश्तेदार के घर आया था। यहां कोई धार्मिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम निपटाने के बाद रात एक बजे परिवार टेम्पो से घर जा रहे थे। टेम्पो रसूलपुर निवासी इस्राइल चला रहा था। टैंपो में वारिस की पत्नी किस्मतुं, उसकी बेटी शाबिया, शकिया, निदा, अकील, खुशबू, अबु और अजरा सवार थी। ऑटो रात करीब एक बजे धौरहरा रेहुआ रोड पर बसंतापुर पुलिया के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर धौरहरा रविन्द्र सोनकर ने बताया कि कोहरा अधिक होने के कारण सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।

टेम्पो अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गया और खाई में पलट गया। बताया जाता है कि टेम्पो सवार सभी लोग उसके नीचे दब गए। जिसमें 5 वर्षीय तालिब पुत्र वारिस, 12 वर्षीय खुशबू पुत्री वारिस और 2 वर्षीय अजरा की मौके पर ही दर्दनाक मौत को गई। अजरा वारिस की नातिन थी। जबकि किस्मतुं, शाकिया, शाबिया, निदा और अकील जख्मी हो गए। किसी तरह हादसे की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पाकर एसओ धौरहरा रविंद्र सोनकर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को सीएचसी भेजवाया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

