Hindi NewsUP NewsUP Lakhimpur prisoner body Found Hanging in Jail toilet was prisoned for Girlfriends Murder
प्रेमिका की हत्या में जेल गए बंदी की शौचालय में लटकी मिली लाश, कुछ ही घंटों में लगाई फांसी

संक्षेप:

यूपी के लखीमपुर में जिला जेल के शौचालय में एक बंदी की लाश गमछे से लटकी हुई पाई गई। इस घटना की जानकारी होते ही जेल में हड़कंप मच गया। घटना सुबह करीब साढ़े चार बजे की बताई जा रही है। साथी बंदियों ने इसकी जानकारी जेल प्रशासन को दी।

Fri, 28 Nov 2025 11:59 AMSrishti Kunj संवाददाता, लखीमपुर
यूपी के लखीमपुर में जिला जेल के शौचालय में एक बंदी की लाश गमछे से लटकी हुई पाई गई। इस घटना की जानकारी होते ही जेल में हड़कंप मच गया। घटना सुबह करीब साढ़े चार बजे की बताई जा रही है। साथी बंदियों ने इसकी जानकारी जेल प्रशासन को दी। सूचना पाकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पुलिस और बंदी के परिजनों को दी गई।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार धौरहरा कोतवाली के गांव माधव पुरवा निवासी सुरेश वर्मा को पुलिस ने गुरुवार को ही जेल में दाखिल कराया था। उसके ऊपर प्रेमिका की हत्या करने का आरोप था। वह जेल में करीब पांच बजे दाखिल हुआ। बताया जा रहा है कि उसने दस घण्टे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे उसका शव बैरक के शौचालय में गमछे से लटकता हुआ देखा गया। शव देखे जाने से साथी बंदियों में हड़कम्प मच गया।

शव देखने के बाद बंदियों ने मामले की जानकारी जेल प्रशासन को दी। बंदी के शव को नीचे उतारा गया। मामले की जानकारी पुलिस और बंदी के परिजनों को दी गई। सूचना पाकर बंदी के परिजन मौके पर पहुंच रहे हैं। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि बंदी की मौत की सूचना जेल अधीक्षक ने दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पैनल से उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा जाएगा।

पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जाएगी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उसे गुरुवार को जेल भेजा गया था। संभावना है कि हत्यारोपों के चलते बंदी तनाव में हो और इसी कारण उसने आत्महत्या कर ली है। मौत से जुड़ी अन्य जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जारी की जाएगी।

