MLC चुनाव में हंगामे को लेकर सपा के पूर्व विधायक पर एक्शन, 9 के खिलाफ केस दर्ज
यूपी में एमएलसी चुनाव में हुए हंगामे को लेकर सपा के पूर्व विधायक समेत 9 पर केस दर्ज किया गया है। मतदान प्रक्रिया के दौरान भारतीय जनता पार्टी और सपा समर्थक भिड़ गए थे। पुलिस ने बलवा, शांति भंग और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया है।
लखीमपुर, संवाददाता। यूपी में हुए स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव के दौरान मितौली ब्लॉक कैंपस के बाहर हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने झड़प को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुनील लाला समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 23 अक्टूबर को मतदान प्रक्रिया के दौरान भारतीय जनता पार्टी और सपा समर्थक आमने-सामने आ गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक और विवाद बढ़ गया।
घटना के समय सपा नेताओं ने भाजपा विधायक सौरभ सिंह पर अपने समर्थकों सहित मतदान केंद्र में जबरन घुसने का गंभीर आरोप लगाया था। इस विवाद के चलते मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी और तनाव की स्थिति बनी रही। मामले में मितौली पुलिस ने अमर अली निवासी चुराईपुरवा की तहरीर के आधार पर शनिवार को केस दर्ज किया है।
मुकदमे में सपा के पूर्व विधायक सुनील लाला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम खेलावन समेत कुल नौ नामजद लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ बलवा, शांति भंग और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन के अनुसार पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।
मतदाता सूची गड़बड़ी में नौ पर कार्रवाई, आजमगढ़ की लिस्ट में 11 जगह एक ही नाम
मतदाता सूची में एक के बाद एक गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं। पीलीभीत के बाद आजमगढ़ के विकास यादव का मतदाता सूची में 11 बार नाम होने पर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है। कंप्यूटर सहायक व पांच बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को मतदान कार्य से हटाकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। ये सभी संविदाकर्मी हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) यानी एसडीएम व दो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) पर विभागीय कार्रवाई होगी। वहीं ईआरओ, दो एईआरओ, कंप्यूटर सहायक व पांच बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
गड़बड़ी की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा द्वारा मामले की जांच कराने पर विधानसभा क्षेत्र 347 आजमगढ़ की मतदाता सूची में विकास यादव का नाम 11 बार दर्ज मिला। आजमगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सीईओ को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, विकास का नाम पहले 13 बार अंकित था, जिनमें दो जगह से हटा दिया गया था। शेष 11 स्थानों पर उसका नाम मिला। इसमें एक स्थान पर वास्तविक विकास यादव का नाम है। उसको छोड़कर अन्य 10 के वास्तविक नाम व अन्य विवरण के संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरवा दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें