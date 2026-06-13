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रात को सोते समय अनजान व्यक्ति ने युवक का गला काटकर की हत्या, बहन के पहले मंगेतर पर घूमी शक की सुई

Srishti Kunj संवाददाता, लखीमपुर
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लखीमपुर में रात को सोते समय एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से गांव में सनसनी फैल गई। परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक की बहन के पूर्व मंगेतर ने हत्या की है। हालांकि अभी तक हत्या करने वाले की सही जानकारी नहीं मिल पाई है।

रात को सोते समय अनजान व्यक्ति ने युवक का गला काटकर की हत्या, बहन के पहले मंगेतर पर घूमी शक की सुई

यूपी के लखीमपुर में देर रात हत्या से सनसनी फैल गई। गोला कोतवाली क्षेत्र के गांव शिवपुर सांडा में शुक्रवार आधी रात रात एक 45 वर्षीय युवक की घर के अंदर गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। हत्या के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। मृतक के परिजन बड़ी बेटी पूर्व मंगेतर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सांडा निवासी याकूब अली का पुत्र सलीम (45) अलीगंज-तिकुनिया मार्ग पर नाई का कार्य करता था। परिजनों के अनुसार, शुक्रवार शाम वह रोज की तरह काम से घर लौटा था। रात में भोजन करने के बाद परिवार के सभी लोग सो गए। सलीम अपने कमरे में अकेले सो रहा था। उसकी छोटी बेटी दूसरे कमरे में थी। मां बाप बाहर ओसरे में सो रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर के भीतर घुसकर सोते वक्त सलीम पर चाकू से हमला कर दिया।

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बताया जाता है कि घायल अवस्था में सलीम किसी तरह छटपटाते हुए कमरे से बाहर निकला और शोर मचाया। आवाज सुनकर बाहर सो रहे उसके माता-पिता मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। परिजन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

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इस हत्या से गांव में दहशत और शोक का माहौल है। ग्रामीण घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कोतवाली प्रभारी अंबर सिंह का कहना है कि सलीम की बड़ी बेटी की शादी दानिश नाम के युवक से कुछ माह पहले तय हुई थी। पर शादी हो नहीं पाई। दानिश अभी भी सलीम की बेटी के संपर्क में था। परिजन उसी पर आरोप लगा रहे हैं। संभावना है कि उसी ने आवेश में आकर हत्या की है। वहीं, पुलिस ने आस-पास के लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। परिजनों के आरोपों के आधार पर पुलिस उनकी बेटी के पूर्व मंगेतर से भी पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि मामले में पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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