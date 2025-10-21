Hindustan Hindi News
पत्नी से फ्रॉड के मामले में नहीं हुई कार्रवाई, न्याय की मांग के साथ टॉवर पर चढ़ा युवक

Tue, 21 Oct 2025 12:16 PMSrishti Kunj संवाददाता, लखीमपुर
यूपी के लखीमपुर में एक शख्स न्याय के लिए टावर पर चढ़ गया। उसने एक केस में न्याय की मांग की। उसके केस में मदद न मिलने पर उसने टॉवर पर चढ़कर हंगामा किया और धमकी दी। उसकी मांग है कि केस में कार्रवाई हो और उसे न्याय मिले। उसे टॉवर पर चढ़ा देख नीचे भीड़ जमा हो गई। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे उतारने की कोशिश में लगी।

बताया जा रहा है कि पत्नी के खाते से चार लाख रुपए निकल जाने के फ्रॉड में कार्रवाई न होने से नाराज युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को समझाने में लगी है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के सुथना बरसोला गांव के राजू साहनी ने बताया कि वह सऊदी अरब में नौकरी करता था। वहां से वह पत्नी के खाते में ऑनलाइन पैसे भेजता था। राजू का कहना है कि उसने पत्नी के खाते में चार लाख रुपए भेजे, यहां किसी ने फ्रॉड कर खाते से वह पैसा निकाल लिया।

उसने बताया कि फ्रॉड की जानकारी होते ही उसने 20 दिन पहले कोतवाली जाकर इसकी शिकायत भी की। पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दीवाली पर वह पैसों को लेकर बहुत तनाव में रहा और मंगलवार की सुबह टॉवर पर चढ़ गया। उसकी मांग है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई हो और उसके पैसे वापस कराए जाएं। टावर पर चढ़े राजू को नीचे उतारने के प्रयास में पुलिस लगी है।

