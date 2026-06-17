दुधवा के जंगल से बाहर खेतों में तीन किलोमीटर तक घूम रहे बाघ से गांव में दहशत, दो की ली जान
दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के जंगलों से बाघ बाहर आ गया है। उसने खेतों में तीन किलोमीटर तक घूमकर गांवों में दहशत फैला दी है। बाघ के हमले में अब तक दो की जान जा चुकी है। गांव वालों को घरों से निकलने में डर लग रहा है।
दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में जंगल से बाहर आया बाघ दहशत का कारण बन गया है। खेतों में करीब तीन किमी के दायरे में बाघ अपनी टेरिटरी बना रहा है। लगातार ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। अब तक बाघ दो की जान ले चुका है। ग्रामीणों ने इसको लेकर वन विभाग के प्रति आक्रोश भी जाहिर किया है। वहीं, वन विभाग का कहना है कि बाघ को पकड़ने की कोशिश जारी है।
दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन से निकलकर खेतों में डेरा जमाए एक बाघ ने इलाके में भारी दहशत पैदा कर दी है। यह बाघ जंगल से बाहर आकर करीब तीन किलोमीटर के दायरे में अपनी नई टेरिटरी बना रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटों के भीतर ही यह बाघ दो ग्रामीणों को अपनी जान का निवाला बना चुका है। बाघ की लगातार मौजूदगी से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है। उधर वन विभाग भी बाघ को पकड़ने के लिए अभियान शुरू हो रहा है।
यह दहशत वन विभाग की मझगई रेंज और भीरा इलाके में है। यहां पहले रामनगर में बाघ ने रविवार को एक बुजुर्ग किसान को मार डाला और इसके बाद करीब तीन किलोमीटर दूर भीरा इलाके के फार्म पर एक महिला की जान ले ली। वन विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि हमलावर वन्यजीव एक ही है, लेकिन अब तक उसे बाघ या तेंदुआ घोषित करने में विभाग जल्दबाजी नहीं कर रहा है। हालांकि दुधवा बफर जोन की डीएफओ कीर्ति चौधरी का दावा है कि ग्रामीणों की सुरक्षा और बाघ को काबू में करने के लिए वन विभाग इलाके में अब तक का सबसे बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है।
उधर जानकार बताते हैं कि आमतौर पर ऑपरेशन टाइगर के तहत विभाग 6 कैमरों और एक पिंजरे के सहारे निगरानी करता था, लेकिन इस बार खतरे की गंभीरता को देखते हुए रणनीति को बनाया गया है। बाघ की सटीक लोकेशन ट्रेस करने और उसे कैद करने के लिए इलाके में 16 हाई-टेक कैमरे, ड्रोन का प्रयोग हो रहा है। साथ ही 4 बड़े पिंजरे लगाए जा रहे हैं। चूंकि बाघ गन्ने और ऊंचे खेतों में छिपा हुआ है, इसलिए दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्यालय से एक्सपर्ट हाथियों और एक विशेष रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सबसे पहले कैमरों की मदद से बाघ की पहचान की जाएगी। पहचान पुख्ता होते ही उसे कैद किया जाएगा।
महिला का अंतिम संस्कार रोका
दुधवा बफर जोन के मझगई वन रेंज मे सोमवार शाम को खेत पर काम कर रही महिला को पर बाघ ने हमला कर मार दिया था। मंगलवार की दोपहर बाद महिला का शव जब गांव पहुंचा तो लोग भड़क गए। उन्होंने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। परिजन दस लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के सदस्य को एक नौकरी और एक सप्ताह में बाघ को पकड़ने की मांग की।
मझगई थाना क्षेत्र के गांव खालेपुरवा निवासी कोकिला देवी (45) पत्नी गेंदन लाल भीरा क्षेत्र के खैरा फार्म पर काम करने गयी थी, तभी बाघ ने हमला कर दिया। शोर सुनकर जब तक वहा लौग मौके पर पहुंचे तब तक बाघ भाग चुका था। पुलिस ने पंचनामा भर कर शव को जिला मुख्यालय भेज दिया था। मंगलवार को दोपहर बाद कोकिला का शव घर पहुंचा तो ग्रामीणों मे वन विभाग के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। मौके पर पहुंचे मझगई थाना अध्यक्ष अनिल सिंह पंकज ने परिजनों को समझाने का प्रायास किया, पर ग्रामीणों मे भारी आक्रोश था।
मौके पर पहुंचे मझगई वन रेंज के क्षेत्राधिकारी अंकित सिंह ने बहुत जल्द ही बाघ की लोकेशन ट्रेस करके पकड़ने की बात कही। मगर ग्रामीण लिखित में देने के लिए अड़े रहे। खबर लिखे जाने तक अंतिम संस्कार करने से ग्रामीण माने नहीं थे। मौके पर मझगई वन रेंज के अधिकारियों को आने पर लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। मौके पर पहुंचे वन रेंज के क्षेत्राधिकार अंकित सिंह ने बहुत जल्द ही बाघ की लोकेशन ट्रेस करके पकड़ने की बात कही। पर परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें