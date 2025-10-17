पिता ने अपनी आठ साल की बेटी से किया रेप, पत्नी की हत्या में सजा काटकर जमानत पर आया था घर

संक्षेप: यूपी के खीरी में एक पिता हैवान बन गया। उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी और जमानत पर जेल से बाहर आया था। इसी बीच उसने अपनी बेटी से रेप किया। बताया जा रहा है कि मितौली थाना क्षेत्र में एक युवक पर अपनी ही आठ साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है।

यूपी के खीरी में एक पिता हैवान बन गया। उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी और जमानत पर जेल से बाहर आया था। इसी बीच उसने अपनी बेटी से रेप किया। बताया जा रहा है कि मितौली थाना क्षेत्र में एक युवक पर अपनी ही आठ साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है। बच्ची की चाची की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। उधर बच्ची की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक अपनी पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में पांच साल बाद जमानत पर बाहर था। मां की मौत और पिता के जेल जाने के दौरान उसकी आठ साल की बच्ची अपनी चाची के पास रह रही थी। बच्ची की चाची ने पुलिस को बताया कि 14 अक्तूबर को दिन में करीब 3:30 बजे उसके जेठ ने घर में ही अपनी 8 वर्षीय मासूम बच्ची से रेप किया। इसके बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई।