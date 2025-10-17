Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Lakhimpur Khiri Murder accused out on bail raped his eight year old daughter
पिता ने अपनी आठ साल की बेटी से किया रेप, पत्नी की हत्या में सजा काटकर जमानत पर आया था घर

पिता ने अपनी आठ साल की बेटी से किया रेप, पत्नी की हत्या में सजा काटकर जमानत पर आया था घर

संक्षेप: यूपी के खीरी में एक पिता हैवान बन गया। उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी और जमानत पर जेल से बाहर आया था। इसी बीच उसने अपनी बेटी से रेप किया। बताया जा रहा है कि मितौली थाना क्षेत्र में एक युवक पर अपनी ही आठ साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है।

Fri, 17 Oct 2025 08:57 AMSrishti Kunj संवाददाता, खीरी
share Share
Follow Us on

यूपी के खीरी में एक पिता हैवान बन गया। उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी और जमानत पर जेल से बाहर आया था। इसी बीच उसने अपनी बेटी से रेप किया। बताया जा रहा है कि मितौली थाना क्षेत्र में एक युवक पर अपनी ही आठ साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है। बच्ची की चाची की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। उधर बच्ची की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक अपनी पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में पांच साल बाद जमानत पर बाहर था। मां की मौत और पिता के जेल जाने के दौरान उसकी आठ साल की बच्ची अपनी चाची के पास रह रही थी। बच्ची की चाची ने पुलिस को बताया कि 14 अक्तूबर को दिन में करीब 3:30 बजे उसके जेठ ने घर में ही अपनी 8 वर्षीय मासूम बच्ची से रेप किया। इसके बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई।

ये भी पढ़ें:जीजा के 8 टुकड़े करने वाले साले को उम्रकैद, 1.15 लाख का जुर्माना भी

बच्ची की चाची ने पुलिस में इस घटना की जानकारी दी और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को धर दबोचा है। सीओ मितौली जितेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की गई और सबूत जमा किए गए। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। पीड़िता का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।