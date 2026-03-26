घर से 7 साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ, परिवार पीछे भागा फिर खेत में मिला शव
यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन के बेलरायां रेंज में बुधवार रात एक फॉर्म हाउस में घुसकर तेंदुआ सात साल की बच्ची को खींच ले गया। घरवाले पीछे दौड़े, तब तक तेंदुए ने उसकी जान ले ली थी। इस घटना से गांव वालों में वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है।
यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन के बेलरायां रेंज में बुधवार रात एक फॉर्म हाउस में घुसकर तेंदुआ सात साल की बच्ची को खींच ले गया। घरवाले पीछे दौड़े, तब तक तेंदुए ने उसकी जान ले ली थी। इस घटना से गांव वालों में वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। फुटहा फार्म निवासी जोगा सिंह की 7 वर्ष की बेटी सिमरन बुधवार रात घर में मौजूद थी। परिवार वालों ने बताया कि इसी दौरान अचानक घर में घुसे तेंदुए ने उसे जबड़े में दबोच लिया और लेकर भाग निकला।
हम लोग उसके पीछे दौड़े, लेकिन तब तक तेंदुआ बालिका को खींचकर दूर निकल गया। कुछ देर बाद बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। बेलरायां रेंजर भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि इलाके में तेंदुए की सक्रियता को देखते हुए पहले से ही दो स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने व बच्चों को अकेला न छोड़ने की अपील की है।
दो लोगों पर तेंदुए ने किया हमला, ग्रामीणों ने पकड़ा
दुधवा बफर जोन के मझगई रेंज में मंगलवार दोपहर खेत से निकले तेंदुए ने दो मजदूरों पर हमला कर दिया। मजदूरों की चीख पुकार सुनकर गांव वाले आ गए। उन्होंने तेंदुए को लाठी-डंडों से काबू में कर रस्सियों से बांध लिया। बाद में वन विभाग की टीम उसे मझगई रेंज आफिस ले गई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। यह घटना मंगलवार दोपहर मझगई रेंज के बेला कलां के लोहरा वीरान में हुई। गांव निवासी बबलू पुत्र सुन्दर निवासी लोहरा विरान व नरेश पुत्र पूरन निवासी लोहरा विरान खेत पर गेहूं काट रहे थे। अचानक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। दोनों जख्मी होकर चीखने लगे तो पास काम कर रहे मजदूरों ने भी मोर्चा संभाल लिया। लाठी-डंडों से दबाकर उसके दोनों पैर बांध दिए। वन विभाग की टीम से ग्रामीणों मे नोकझोंक भी हुई।
इन दो लोगों पर तेंदुए ने किया हमला
गांव लोहरा विरान निवासी बबलू व नरेश गांव के समीप ही घास काट रहें थे। तभी गेहूं के खेत मे बैठे तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। जिसके बाद शोर सुनकर ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए तेदुए से भिड़ गए। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए तेदुए को चारो तरफ से घेर लिया ओर तेंदुए को लाठी डंडों से काबू कर रस्सी से बाध दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेक्सू कर पिंजड़े मे डाल दिया। इस बीच वन विभाग और ग्रामीणों मे तिखी नोकझोक भी हुई।
मादा है पकड़ा गया तेंदुआ
मझगई रेंजर अंकित कुमार ने बताया की पकड़ा गया तेंदुआ मादा है। जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष है। जिसकी परीक्षण के बाद अधिकारियों की निगरानी में छोड़ा जाएगा। रेजर ने बताया कि अभी तक कहां छोड़ा जाएगा अधिकारियों का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है जैसे ही अधिकारियों की निर्देश प्राप्त होता है सूचना दे दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें