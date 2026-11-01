Video: लैब्राडोर कुत्ते ने पस्त किया तेंदुआ, दौड़ा-दौड़ाकर घर के बाहर खदेड़ा
लखीमपुर में एक लैब्राडोर कुत्ते ने तेंदुए को पस्त कर दिया। घर में घुस रहे तेंदुए को कुत्ते ने दौड़ा-दौड़ाकर घर के बाहर खदेड़ दिया। तेंदुआ डर के मारे खेतों में चला गया। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसका वीडियो वायरल हुआ।
ढखेरवा, संवाददाता। यूपी के लखीमपुर खीरी में बेलरायां रेंज के मंझरा पूरब गांव में शुक्रवार तड़के एक तेंदुआ घर के आंगन में घुस आया। सामने पालतू लैब्राडोर कुत्ते को देखकर उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता पीछे हटने के बजाय उस पर झपट पड़ा। कुत्ते के भौंकने व आक्रामक तेवर के आगे तेंदुए को पीछे हटना पड़ा। वह घर से निकलकर खेतों की ओर भाग गया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
मंझरा पूरब गांव निवासी गुरसाहब सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब चार बजे एक तेंदुआ उनके घर के आंगन में दाखिल हुआ। आहट मिलते ही पालतू कुत्ता सतर्क हो गया और तेंदुए के सामने डटकर भौंकने लगा। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि तेंदुआ कुत्ते की ओर बढ़ा तो उसने भी उस पर झपट्टा मार दिया। कुत्ते के तेवर देखकर तेंदुआ पीछे हटने लगा। इसके बाद कुत्ते ने लगातार भौंककर उसे घर से बाहर खदेड़ दिया। तेंदुआ वहां से निकलकर खेतों में छिप गया। सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। वन दरोगा इसरार हुसैन ने टीम के साथ निरीक्षण किया। रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने को पिंजरा लगाया है।
गश्त के दौरान वनकर्मी पर झपटा बाघ, टूटा पैर
मैलानी वन्यजीव विहार रेंज में जंगल गश्त कर रही टीम पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले से बचने को वन कर्मी गिर गया। उसका पैर टूट गया है। मैलानी वन्यजीव विहार रेंज में पेट्रोलिंग कर रही वन कर्मियों की टीम में शामिल वन रक्षक श्रीकृष्ण फार्म टांडा बीट में अन्य चार साथियों के साथ बाइक से गश्त कर रहे थे। बताते हैं कि इस दौरान जंगल से निकले बाघ ने उन पर अचानक हमला कर दिया।
यह देख वह अपनी जान बचाने के लिए तेज रफ्तार से पगडंडी की ओर भागने और बाइक समेत जमीन पर गिर पड़े। उनके पीछे चल रहे अन्य साथियों के शोरगुल मचाने पर बाघ झाड़ियों में छिप गया। बाइक से गिरने पर श्रीकृष्ण के पैर में फ्रैक्चर हो गया। गश्ती टीम की सूचना पर मौके पर पहुंचे रेंजर नवीन दिवाकर घायल वन कर्मी को इलाज के लिए लखीमपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें