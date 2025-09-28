लखीमपुरखीरी में सड़क हादसा, वैन और रोडवेज बस की आमने सामने टक्कर, 3 की मौत

उत्तर प्रदेश के लखीमपुरखीरी में रविवार को सड़क हादसा हो गया। रोडवेज की बस और वैन में आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। कई घायल हैं।

यूपी के लखीमपुरखीरी में भीषण सड़क हादसा हो गया। सीतापुर फोरलेन पर रविवार सुबह साढ़े सात बजे खीरी थाना क्षेत्र में रोडवेज की बस और वैन में आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में वैन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 11 लोग जख्मी हो गए। वैन ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य ने जिला अस्पताल लाते समय दम तोड़ दिया। घायलों में एक बालक की हालत नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल से आठ घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है।

सीतापुर फोर लेन पर रविवार सुबह रोडवेज की अनुबंधित बस लखीमपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। खीरी थाना क्षेत्र के ओयल कस्बे के आगे बड़ी नहर के पास बस और सामने से आ रही वैन में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। वैन में सवार सभी 11 लोग घायल हो गए। ड्राइवर उसी वैन में फंसा रह गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह वैन सवारों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया गया।