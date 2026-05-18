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यूपी में भीषण हादसा, ट्रक और मैजिक में टक्कर में 8 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र में एनएच-730 पर सिसैया के पास सोमवार को एक ट्रक और डग्गामार मैजिक में आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में 8 लोगों मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 

यूपी में भीषण हादसा, ट्रक और मैजिक में टक्कर में 8 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 730 (NH-730) पर सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारियों से भरी डग्गामार मैजिक गाड़ी के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि मैजिक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए।

सिसैया के पास हुआ हादसा, मची चीख-पुकार

यह दर्दनाक हादसा लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिसैया के पास हुआ। जानकारी के अनुसार, एक अनियंत्रित डग्गामार मैजिक गाड़ी करीब 12 सवारियों को लेकर लखीमपुर से ईसानगर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से एक तेज रफ्तार ट्रक लखीमपुर की ओर आ रहा था। सिसैया के पास पहुंचते ही दोनों वाहनों में सीधी और बेहद जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और भारी भीड़ जमा हो गई।

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मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ईसानगर थाने की पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने मैजिक के मलबे में फंसे घायलों और शवों को बाहर निकाला। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया है, जहाँ कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस टीम क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू कराने में जुटी है।

अधिकारियों का बयान और पुष्टि का इंतजार

हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से मृतकों और घायलों की सटीक संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता घायलों को उचित इलाज दिलाना और उनकी जान बचाना है। मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद उनके परिजनों को सूचित किया जाएगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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