8 साल की बच्ची को खेत में खींच ले गया तेंदुआ, रात के अंधेरे में बनाया शिकार

यूपी के लखीमपुर खीरी में जंगली जानवरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रही है। नया मामला दक्षिण खीरी से सामने आया है। जहां शारदानगर वन रेंज के गांव राजारामपुरवा में सोमवार रात को घर के बाहर से आठ साल की बच्ची को तेंदुआ खेत में खींच ले गया। लोगों ने चिल्लाने की आवाज सुनी तो मौके पर पंहुच गए। काफी दूर तक पीछा किया लेकिन अंधेरा होने के कारण गन्ने के खेत में तलाशना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने वन विभाग व पुलिस को सूचना दी। काफी खोजबीन के बाद गन्ने के खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ।

शारदा नगर वन रेंज के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में राजारामपुरवा के रहने वाले संतू की आठ वर्षीय बेटी सोमवार रात घर के बाहर खड़ी थी। तेंदुए ने बच्ची पर हमला बोल दिया। तेंदुआ बच्ची को खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। सूचना पर वन विभाग की टीम व प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पंहुचे। ग्रामीणों के सहयोग से सर्च अभियान चलाया गया। रात को कुछ दूरी पर बच्ची का शव बरामद हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बच्ची की गर्दन पर पंजों के निशान हैं और पैर खाया हुआ था। वन विभाग ने हमलावर जानवर को तेंदुआ बताया है। डीएफओ संजय विश्वाल ने बताया कि इलाके में कुछ दिन पहले तेंदुआ देखा गया है। वन विभाग ने खेतों में रात को ही कांबिंग शुरू कर दी है।