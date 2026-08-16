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अकेला देख लड़की को खींच 3 दोस्तों ने बेरहमी से किया गैंगरेप, युवती की हालत गंभीर

By Srishti Kunj
लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर
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लखीमपुर में अकेला देख 3 लड़कों ने एक लड़की को खींचा। तीनों दोस्तों ने बेरहमी से लड़की का गैंगरेप किया और गंभीर हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए। युवती की हालत गंभीर है। उसका इलाज जारी है। आरोपी हिरासत में हैं।

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लड़की के साथ 3 लड़कों ने गैंग रेप किया।

यूपी के लखीमपुर में गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक लड़की के साथ 3 लड़कों ने गैंगरेप किया। लड़की की हालत गंभीर है। उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। आरोपी लड़की की हालत खराब होने पर उसे अकेला छोड़कर भाग निकले थे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। लड़की का बयान भी दर्ज किया जा रहा है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में गैंग रेप की घटना हुई। एक लड़की रास्ते से जा रही थी जब उसे अकेला देखकर 3 दोस्तों ने उसे खींच लिया। इसके बाद एक-एक करके तीनों ने उसके साथ रेप किया। गैंग रेप के बाद लड़की की हालत खराब हो गई। लड़की की गंभीर हालत देखते ही लड़कों के होश उड़ गए और तीनों वहां से फरार हो गए। लड़की की हालत की जानकारी होते ही लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। गंभीर हालत में लड़की का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है।

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वहीं, युवती के साथ गैंगरेप की वारदात की जानकारी होते ही पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करके तीनों को हिरासत में ले लिया। लड़की का इलाज और मेडिकल करवाया गया। मामले में पुलिस जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों का मेडिकल करवाकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तीनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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घर के छप्पर में लटका मिला किशोरी का शव

लखीमपुर के निघासन कोतवाली क्षेत्र के खमरिया के टपरी गांव के रहने वाले संजेश कुमार की सोलह वर्षीया बेटी सोनी का शव गुरुवार सुबह घर के छप्पर में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। बेटी का शव लटका देख परिवार में कोहराम मच गया। उसके आत्महत्या करने की आशंका जताई जाती है। इसकी वजह का पता नहीं चल सका है।

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सूचना पर सीओ शिवम कुमार व अन्य पुलिसवाले पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस घटना का कारण पता कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच जारी है। आत्महत्या किन कारणों से की गई इसका पता लगाया जाएगा। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार के भी बयान दर्ज किए गए हैं। लड़की किसी बात से परेशान थी इसका पता लगाया जा रहा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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