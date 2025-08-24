रेस्त्रां में पार्टी कर रही छात्रा की खाना खाने से मौत, सहेलियों की हालत भी खराब

यूपी के लखीमपुर में रहने वाली तीन छात्राओं ने 15 अगस्त को एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर कोल्डड्रिंक पी। इसके बाद वे घर पहुंचीं तो उनकी हालत बिगड़ गई। उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लखनऊ में एक छात्रा की मौत हो गई।

यूपी के लखीमपुर में रहने वाली तीन छात्राओं ने 15 अगस्त को एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर कोल्डड्रिंक पी। इसके बाद वे घर पहुंचीं तो उनकी हालत बिगड़ गई। उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लखनऊ में एक छात्रा की मौत हो गई। दूसरी भी भर्ती है। उसका इलाज लखनऊ में जारी है। तीसरी छात्रा का भी तबीयत खराब है। तीनों छात्रा शहर के एक कॉलेज की बताई जा रही हैं।

शहर के मोहल्ला कनौजिया कॉलोनी निवासी एक छात्रा शहर के ग्रीन फील्ड एकेडमी की कक्षा 11 में पढ़ती थी। परिजनों के मुताबिक,15 अगस्त के दिन वह दोस्तों के साथ पार्टी करने की बात कहकर घर से निकली थी। छात्रा अपनी दो सहेलियों के साथ विलोबी हाल के पास एक रेस्टोरेंट में पहुंची और खाना खाया। फिर वह विलोबी हाल के गेट पर पहुंची। यहां से तीनों ने कोल्डड्रिंक खरीदी और उसमें कुछ मिलाकर पी लिया। घर पहुंचने पर अचानक छात्रा की तबियत बिगड़ गई। परिजनों ने झाड़ फूंक कराई, इसके बाद भी हालत में कोई सुधार न हुआ तो उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

जहां से डॉक्टरों ने उसको लखनऊ रेफर कर दिया। बताया जाता है कि लखनऊ में 19 अगस्त को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लखनऊ में ही उसके शव का पोस्टमार्टम हुआ। माही के परिजनों ने शनिवार को कोतवाली पुलिस को सूचना दी। जांच में पुलिस को पता चला कि मृतका की एक सहेली की हालत ज्यादा नाजुक है। वह भी लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। वह बोल नहीं पा रही है।

रात में पुलिस मृतका की तीसरी सहेली तक पहुंच नहीं पाई थी। बताया जाता है कि उसकी भी हालत ठीक नहीं है। वह भी किसी अस्पताल में भर्ती है। परिजन जहरीला पदार्थ खिलाए जाने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। शहर कोतवाल हेमंत राय ने बताया कि एक छात्रा की मौत हुई है। जबकि दो छात्राओं का इलाज अस्पतालों में जारी है। मामले की जांच की जा रही है।

बिसरा सुरक्षित एक छात्रा की मौत और दो के बीमार होने की सूचना के बाद पुलिस ने भर्ती दोनों छात्राओं से बात की है। लेकिन फिर भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। उधर पुलिस को मृतक छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिल गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण साफ नहीं है। डॉक्टर ने बिसरा सुरक्षित किया है।