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पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख की पीटकर हत्या, पत्नी-बेटों और पोते को भी पीटा

By Srishti Kunj
संवाददाता, लखीमपुर
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लखीमपुर में विवाद के बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई। थाने जाने से रोकने के लिए एक पक्ष ने दूसरे को पीट दिया। बेटों को बचाने आए ब्लॉक प्रमुख पर भी लाठी बरसा दी। पिटाई से घायल हुए ब्लॉक प्रमुख की मौत हो गई।

Man beaten to death
ब्लॉक प्रमुख की विवाद के बाद पीटकर हत्या कर दी गई।

यूपी के लखीमपुर में मितौली थाना क्षेत्र के खम्हरिया गांव में मंगलवार की सुबह मामूली विवाद में हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला कर मितौली के पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख किशोरी लाल (60) को मरणासन्न कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। उन्हें बचाने पहुंचे उनके दोनों बेटों, पत्नी व पोते के साथ भी मारपीट की गई। वे भी घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

किशोरी लाल और दूसरे पक्ष के लोगों के मकान गांव में आमने-सामने हैं। बताया जाता है कि सोमवार की शाम को किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। तब मामला शांत हो गया। मंगलवार की सुबह किशोरी लाल के बेटे आदेश को हमलावरों ने घेर लिया और उसकी पिटाई करने लगे।

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मौके पर पहुंचे पिता किशोरी लाल पर भी हमलावरों ने लाठी डंडे बरसा दिए। मारपीट में जख्मी बुजुर्ग की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। वारदात की सूचना पर एएसपी अमित राय, सीओ यादवेंद्र खम्हरिया गांव पहुंचे और जानकारी जुटाई है। मामले में सात लोगों को नामजद किया गया है। पांच लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

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थाने जाने से रोकने के लिए घेरकर मार डाला

मितौली के पूर्व कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख किशोरी लाल की पीटकर की गई हत्या के पीछे मामूली विवाद और गांव में वर्चस्व की लड़ाई सामने आ रही है। सोमवार शाम को हुए विवाद में पुलिस की मदद लेने जा रहे किशोरी लाल के बेटे को रोकने के लिए दबंगों ने मारपीट की। खम्हरिया निवासी रजनीश कुमार ने बताया कि सोमवार शाम को उसके छोटे भाई आदेश से गांव के ही श्याम किशोर व उनके बेटों से कहासुनी से शुरू हुआ विवाद गाली गलौज तक पहुंच गया था। बताते हैं कि विवाद के दौरान कई लोग शराब के नशे में थे।

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आरोप है कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे जब आदेश शिकायत करने के लिए घर से थाने के लिए निकला तो विपक्षियों ने उसे घेर कर मारपीट शुरू कर दी। बेटे के साथ मारपीट की खबर पाकर मौके पर पहुंचे पिता किशोरी लाल पर भी हमलावरों ने लाठी डंडे चलाए। सिर व शरीर में गम्भीर चोटें आने से वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े। बताते हैं कि विपक्षियों ने किशोरी लाल की पत्नी किरन, बेटे रजनीश के साथ भी मारपीट की गई। परिजन 60 वर्षीय किशोरी लाल वर्मा को लेकर अस्पताल आ रहे थे इसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सीएचसी पहुंचनें पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं आदेश के हाथ में फ्रेक्चर होने से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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