बीच सड़क 70 यात्रियों से भरी डबल डेकर बस में लगी आग, सवारियों के कूदते ही जलकर खाक

संक्षेप: दिल्ली से सीतापुर जा रही डग्गामार डबल डेकर बस में बुधवार सुबह यूपी के लखीमपुर में मैगलगंज मुख्य चौराहे पर आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। बस में 70 से अधिक सवारियां थी, जिनमें महिलाओं व बच्चों की संख्या ज्यादा थी। गनीमत रही कि सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

दिल्ली से सीतापुर जा रही डग्गामार डबल डेकर बस में बुधवार सुबह यूपी के लखीमपुर में मैगलगंज मुख्य चौराहे पर आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। बस में 70 से अधिक सवारियां थी, जिनमें महिलाओं व बच्चों की संख्या ज्यादा थी। गनीमत रही कि सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि बस की खिड़की से कूदने में छह यात्रियों को चोट लगी है। यात्रियों के बाहर आते ही बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस मैगलगंज में सवारियां उतारने और जलपान के लिए रुकी थी, तभी अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगा और कुछ ही क्षणों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर यात्रियों की मदद की और सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान घायल हुए यात्रियों को उपचार के लिए एंबुलेंस की मदद से पसगवां व मितौली सीएचसी भेजा गया। आग इतनी भीषण थी कि सूचना के डेढ़ घंटे बाद पहुंची दमकल वाहन से पहले ही बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई।