यूपी में टोल प्लाजा के पास लग्जरी बस ने सड़क किनारे दो को रौंदा, मौत के बाद गांव वालों का हंगामा
संक्षेप: यूपी के कुशीनगर में तरयासुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ टोल प्लाजा के पास रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली से सुपौल (बिहार) जा रही एक लग्जरी बस ने सड़क किनारे खड़े दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी।
यूपी के कुशीनगर में तरयासुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ टोल प्लाजा के पास रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली से सुपौल (बिहार) जा रही एक लग्जरी बस ने सड़क किनारे खड़े दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस कुछ दूरी आगे जाकर एक ट्रक से जा भिड़ी। मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गांव वालों ने हंगामा करते हुए जाम लगा दिया।
मामले मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान अली मियां (50 वर्ष) और अब्बार अंसारी (20 वर्ष), निवासी शुकदेव पट्टी, थाना गोपालपुर, जिला गोपालगंज (बिहार) के रूप में हुई है। दोनों किसी रिश्तेदारी से लौट रहे थे कि तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है।
सूचना पाकर उप जिलाधिकारी आकांक्षा मिश्रा और थानाध्यक्ष धनवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लेकिन हादसे के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फैल गया। लोगों ने मृतकों के शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और बस चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को शांत कराने और जाम खुलवाने की कोशिशें जारी हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं, हादसे के बाद से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है और लोगों के बीच भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।