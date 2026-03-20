सत्याग्रह एक्सप्रेस पर हुई पत्थरबाजी, गेट पर बैठा यात्री सिर पर पत्थर लगने से घायल

गोरखपुर-नरकटियागंज रेलखंड पर स्थित पनियहवा में रक्सौल से आनन्द विहार जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक 26 वर्षीय यात्री पत्थर लगने से गंभीर रुप से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खड्डा ले जाया गया।

गोरखपुर-नरकटियागंज रेलखंड पर स्थित पनियहवा में रक्सौल से आनन्द विहार जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक 26 वर्षीय यात्री पत्थर लगने से गंभीर रुप से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खड्डा ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रविन्द्र नगर रेफर कर दिया गया।

पीलीभीत के गोंदिया बेलरा निवासी आजाद 26 वर्ष पुत्र राजीव बिहार गया था। वहां से वह गुरुवार को रक्सौल से आनन्द विहार दिल्ली जाने वाली 15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ गोरखपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पनियहवा स्टेशन के निकट मनबढ़ों ने ट्रेन पर पत्थर चला दिया। पत्थर दरवाजे पर बैठे यात्री आजाद के सिर में लग गया, जिससे लहूलुहान हो गया।

सो रहा था गेटमैन, खड़ी रही पैसेंजर ट्रेन यूपी के कुशीनगर में खड्डा कस्बे के सुभाष चौक स्थित रेलवे क्रासिंग पर गुरुवार को पैसेंजर ट्रेन करीब क्रासिंग पर आकर खड़ी हो गयी और गेट मैन आराम से क्रासिंग के केबिन में सोता रहा। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन क्रासिंग से आगे बढ़ गयी। लोगों के जगाने के बाद गेट मैन उठा तब तक दूसरी ट्रेन के आने की जानकारी होने पर गेट मैन ने क्रासिंग का बैरियर गिराया तभी गन्ना लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली की ठोकर से क्रासिंग के एक तरफ का बैरियर टूट गया। रेलवे ट्रैक पर फंसे ट्रैक्टर-ट्रॉली को हटाये जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्रासिंग पर जंजीर लगा कर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक क्रासिंग के दोनों तरफ जाम लगा रहा।

गोरखपुर-नरकटियागंज रेलखंड पर स्थित खड्डा के सुभाष चौक पर स्थित बंद रेलवे ढाले पर गोरखपुर से नरकटियागंज जा रही एक पैसेंजर ट्रेन किसी कारण आकर रुक गई। इस दौरान केबिन में सो रहा गेटमैन ट्रेन रुकने की जानकारी नहीं ले सका। कुछ देर बाद पैसेंजर ट्रेन आगे भी बढ़ गई। इसके बाद भी गेट बंद रहा। किसी व्यक्ति द्वारा जगाए जाने के बाद गेटमैन रेलवे गेट को खोला।