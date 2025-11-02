यूपी पुलिस हाफ एनकाउंटर में 25 हजार का इनामी पशु तस्कर पकड़ा, मुठभेड़ में लगी गोली
संक्षेप: पुलिस की कई टीमों ने 25 हजार के इनामिया पशु तस्कर को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस की संयुक्त कारवाई के दौरान आरोपी पशु तस्कर पुलिस टीम पर फायर झोंकने लगा। जवाबी कारवाई में पुलिस की गोली पशु तस्कर के पैर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे दबोचकर अस्पताल में भर्ती कराया है।
यूपी पुलिस ने कुशीनगर में हाफ एनकाउंटर करके एक इनामी बदमाश को पकड़ा। बताया जा रहा है कि जनपद कुशीनगर के अहिरौली बाजार क्षेत्रान्तर्गत अहिरौली-बोदरवार मार्ग पुलिया के पास घेराबंदी कर अहिरौली बाजार, कप्तानगंज एवं जिले कि स्वाट टीम ने 25 हजार के इनामिया पशु तस्कर को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस की संयुक्त कारवाई के दौरान आरोपी पशु तस्कर पुलिस टीम पर फायर झोंकने लगा। जवाबी कारवाई में पुलिस की गोली पशु तस्कर के पैर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे दबोचकर अस्पताल में भर्ती कराया है।
पुलिस को शनिवार रात अहिरौली बाजार क्षेत्रान्तर्गत एक इनामिया पशु तस्कर के विचरण की जानकारी मिली। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हरकत में आई अहिरौली बाजार, कप्तानगंज और जिले की स्वाट टीम संयुक्त रूप से अहिरौली बाजार क्षेत्रान्तर्गत अहिरौली-बोदरवार मार्ग पुलिया के पास घेराबंदी कर इनामिया पशु तस्कर के टोह में जुट गई। कुछ देर बाद बाइक सवार एक व्यक्ति को देख कर पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन बाइक सवार ने लक्ष्य साधकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कारवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया।
पुलिस टीम ने बताया कि अभियुक्त की पहचान 25 हजार के इनामिया पशु तस्कर राकेश कुशवाहा पुत्र छोटन कुशवाहा निवासी तरया लछिराम टोला मछार थाना तरयासुजान के रूप में हुयी है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस एवं बिना नंबर प्लेट की बाइक आदि बरामद की गई है। आरोपी पशु तस्कर के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पशु तस्कर को गिरफ्तार कर विधिक कारवाई की जा रही है।