संजय निषाद का जेसीबी से स्वागत करने के दौरान पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत, तीन घायल

संजय निषाद का जेसीबी से स्वागत करने के दौरान पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत, तीन घायल

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद के काफिले पर बुधवार को जेसीबी से पुष्प वर्षा के दौरान ट्रक ने जेसीबी में टक्कर मार दी। हादसे में निषाद पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और तीन घाायल हो गए। घायलों का इलाज सीएचसी में चल रहा है।

Jan 29, 2026 08:26 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, कुशीनगर
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद के काफिले पर बुधवार को जेसीबी से पुष्प वर्षा के दौरान ट्रक ने जेसीबी में टक्कर मार दी। हादसे में निषाद पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और तीन घाायल हो गए। घायलों का इलाज सीएचसी में चल रहा है। कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का काफिला बुधवार को तमकुहीराज पहुंचा तो फोरलेन पर अस्थाई क्रॉसिंग के पास जेसीबी पर चढ़कर कार्यकर्ता पुष्पवर्षा करने लगे।

बताया जा रहा है कि इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रक ने जेसीबी में टक्कर मार दी। जेसीबी पलटने से उस पर खड़े सेवरही क्षेत्र के परसा उर्फ सिरिसिया निवासी शंभू निषाद (50), तमकुही कस्बा के अखिलेश, सिकंदर एवं गोलू गंभीर रूप से घायल हो गए। मंत्री एवं उनके सहयोगियों ने गंभीर रूप से घायल शंभू को एंबुलेंस से गोरखपुर भिजवाया। वहां इलाज के दौरान शंभू की मौत हो गई।

पुलिस की लापरवाही से हुई घटना : डॉ. संजय

कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे पुलिस की लापरवाही है। पुलिस ने जानबूझकर रास्ता खोल दिया जिससे ट्रक की एंट्री हुई। ट्रक ने जेसीबी में टक्कर मार दी, जिससे चार कार्यकर्ता घायल हो गए थे।

मंत्री के कार्यक्रम में हादसे से मची अफरातफरी

प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले पर बुधवार को जेसीबी से पुष्प वर्षा करने के दौरान ट्रक की ठोकर से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई जबकि तीन घायल हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई।

पार्टी ने जारी किया बयान

निषाद पार्टी ने इस पर अधिकृत बयान भी जारी किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद ने कहा कि संवैधानिक आरक्षण पदयात्रा के दौरान कुशीनगर के तमकुहीराज क्षेत्र में हुई यह दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत दर्दनाक दुर्घटना सभी को मर्माहत करने वाली है। स्व. शंभू निषाद कृषि कार्य से तमकुहीराज आए हुए थे। स्वागत कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर वे वहीं रुक गए थे। इसी दौरान भारी यातायात और वन-वे मार्ग होने के कारण ट्रक ने जेसीबी को टक्कर मार दी। जिससे जेसीबी असंतुलित होकर उनके ऊपर गिर गई और यह हादसा हो गया।

अस्पताल पहुंचे थे केबिनेट मंत्री

मंत्री ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तत्काल क्षेत्रीय विधायक डॉ. असीम राय के साथ अस्पताल पहुंचा। प्राथमिक उपचार कराया गया। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर स्थित रचित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। मैं स्वयं रचित अस्पताल जाकर उनके परिजनों से मिला। इस दौरान विधायक डॉ असीम राय भी मेरे साथ उपस्थित रहे।

