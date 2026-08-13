यूपी: दिव्यांग नाबालिग लड़की से रेप, लगातार ब्लीडिंग से हालत बिगड़ी; मेडिकल कॉलेज में भर्ती

जख्मी नाबालिग लड़की को लेकर उसकी मां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। मां बेटी के साथ रेप किए जाने की बात बताई। ब्लीडिंग अधिक होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। किशोरी पैदा होने के समय से ही मूक-बधिर और मंदबुद्धि है, इसलिए साफ-साफ कुछ बता नहीं पा रही थी।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत की ओर गई मंदबुद्धि दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण किशोरी को रामकोला सीएचसी पर ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों के अनुसार 13 साल की मंदबुद्धि मूक-बधिर किशोरी बुधवार की दोपहर में खेत की ओर गई थी। काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। कुछ देर बाद किशोरी घबराई हुई आती दिखी। उसके कपड़े खून से सने थे। मां ने इशारे में उससे पूछा तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट से रक्तस्राव होना दिखाया। किशोरी पैदा होने के समय से ही मूक-बधिर और मंदबुद्धि है, इसलिए साफ-साफ कुछ बता नहीं पा रही थी।

जख्मी नाबालिग लड़की को लेकर उसकी मां रामकोला सीएचसी पहुंची जहां उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की बात बताई गई। रक्तस्राव अधिक होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इस सम्बंध में रामकोला एसएचओ चंद्रभान सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में है। किशोरी का इलाज चल रहा है। इस मामले में अभी तक तहरीर नहीं मिली है। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मूक-बधिर युवती से रेप में मनबढ़ पर मुकदमा दर्ज वहीं, कुशीनगर के ही विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक अन्य मूक-बधिर युवती के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है। देर शाम पुलिस ने मनबढ़ पर केस दर्ज कर लिया है।