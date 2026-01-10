Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kushinagar man Trapped in Foreign Countery kyrgyzstan sent video to ask for help
किर्गिस्तान में फंसा यूपी का युवक, वीडियो भेजकर वतन वापसी की लगाई गुहार

किर्गिस्तान में फंसा यूपी का युवक, वीडियो भेजकर वतन वापसी की लगाई गुहार

संक्षेप:

परिवार की माली सुधारने के लिए विदेश गया यूपी के कुशीनगर के हाटा कोतवाली के बरडीहा, पिपरैचा निवासी युवक किर्गिस्तान में फंस गया है। उसने वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई है। वीडियो वायरल हो रहा है।

Jan 10, 2026 07:54 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, कुशीनगर
share Share
Follow Us on

परिवार की माली सुधारने के लिए विदेश गया यूपी के कुशीनगर के हाटा कोतवाली के बरडीहा, पिपरैचा निवासी युवक किर्गिस्तान में फंस गया है। उसने वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई है। वीडियो वायरल हो रहा है। उसने जिले के डीएम और एसपी के साथ पीएमओ और सीएम कार्यालय को ई-मेल भेजकर मदद मांगी है। शिवा सिंह पुत्र रामाज्ञा सिंह निवासी बरडीहा, पोस्ट पिपरैचा ने डीएम और एसपी को भेजे गए ई मेल में लिखा है कि गोरखपुर स्थित विदेश भेजने वाली एक संस्था ने उसके साथ धोखाधड़ी की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उसने अपना पासपोर्ट रशिया में फूड पैकिंग के काम के लिए लगाया था। लेकिन संस्था ने उसे कजाकिस्तान का वीजा देकर किर्गिस्तान में एजेंट को बेच दिया। उससे तीन लाख रुपये भी लिए गए l उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर और रिश्तेदार से पैसा लेकर दिया था, ताकि जीवन सुधर जाए, मगर फंसा दिया गया। आरोप है कि उसे उसे यहां खाने में पशुओं का मांस परोसा जा रहा है, जबिक वह शाकाहारी है। विरोध करने पर कोई सुनवाई नहीं है। वह किसी तरह जिंदा है।

ये भी पढ़ें:अब कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामर भर्ती की जांच, निशाने पर इस विभाग की नियुक्तियां

आरोप है कि जब शिवा ने उसे विदेश भेजने वाली गोरखपुर की संस्था से बात की तो उसे मोबाइल पर गालियां दी गईं। धमकी दी गई कि यह बात किसी से बताओगे तो तुमको भारत वापस नहीं आने दिया जाएगा। संस्था के लोग माता-पिता को भी धमकी दे रहे हैं। शिवा ने लिखा है कि उसे कजाकिस्तान में अलमार्टी में स्थित एक कंपनी के एजेंट द्वारा बेचा गया है। उससे मनमाना काम कराया जा रहा है। सही सलामत अपने देश लौटना चाहता है।

पिता ने लगाई मदद की गुहार

शिवा सिंह के पिता रामाज्ञा सिंह ने बताया कि वह लुधियाना में मजदूरी करते हैं। एक बेटा और एक बेटी के अलावा परिवार में पत्नी है। वह लुधियाना में तो पत्नी अकेली घर पर परेशान है। पिता का कहना है कि जब शिवा ने विदेश भेजने वाली गोरखपुर की संस्था से बात की तो उसे मोबाइल पर गालियां दी गईं। इधर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन भरपूर प्रयास करेगा कि युवक की सुरक्षित घर वापसी हो जाए।

कुशीनगर के डीएम, महेन्द्र सिंह तंवर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि युवक के बारे जानकारी मिली है। उसकी डिटेल केन्द्रीय गृह विभाग को भेजकर मदद के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन भरपूर प्रयास करेगा कि युवक की सुरक्षित घर वापसी हो जाए। प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Kushinagar News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |