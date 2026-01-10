किर्गिस्तान में फंसा यूपी का युवक, वीडियो भेजकर वतन वापसी की लगाई गुहार

संक्षेप: परिवार की माली सुधारने के लिए विदेश गया यूपी के कुशीनगर के हाटा कोतवाली के बरडीहा, पिपरैचा निवासी युवक किर्गिस्तान में फंस गया है। उसने वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई है। वीडियो वायरल हो रहा है।

परिवार की माली सुधारने के लिए विदेश गया यूपी के कुशीनगर के हाटा कोतवाली के बरडीहा, पिपरैचा निवासी युवक किर्गिस्तान में फंस गया है। उसने वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई है। वीडियो वायरल हो रहा है। उसने जिले के डीएम और एसपी के साथ पीएमओ और सीएम कार्यालय को ई-मेल भेजकर मदद मांगी है। शिवा सिंह पुत्र रामाज्ञा सिंह निवासी बरडीहा, पोस्ट पिपरैचा ने डीएम और एसपी को भेजे गए ई मेल में लिखा है कि गोरखपुर स्थित विदेश भेजने वाली एक संस्था ने उसके साथ धोखाधड़ी की है।

उसने अपना पासपोर्ट रशिया में फूड पैकिंग के काम के लिए लगाया था। लेकिन संस्था ने उसे कजाकिस्तान का वीजा देकर किर्गिस्तान में एजेंट को बेच दिया। उससे तीन लाख रुपये भी लिए गए l उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर और रिश्तेदार से पैसा लेकर दिया था, ताकि जीवन सुधर जाए, मगर फंसा दिया गया। आरोप है कि उसे उसे यहां खाने में पशुओं का मांस परोसा जा रहा है, जबिक वह शाकाहारी है। विरोध करने पर कोई सुनवाई नहीं है। वह किसी तरह जिंदा है।

आरोप है कि जब शिवा ने उसे विदेश भेजने वाली गोरखपुर की संस्था से बात की तो उसे मोबाइल पर गालियां दी गईं। धमकी दी गई कि यह बात किसी से बताओगे तो तुमको भारत वापस नहीं आने दिया जाएगा। संस्था के लोग माता-पिता को भी धमकी दे रहे हैं। शिवा ने लिखा है कि उसे कजाकिस्तान में अलमार्टी में स्थित एक कंपनी के एजेंट द्वारा बेचा गया है। उससे मनमाना काम कराया जा रहा है। सही सलामत अपने देश लौटना चाहता है।

पिता ने लगाई मदद की गुहार शिवा सिंह के पिता रामाज्ञा सिंह ने बताया कि वह लुधियाना में मजदूरी करते हैं। एक बेटा और एक बेटी के अलावा परिवार में पत्नी है। वह लुधियाना में तो पत्नी अकेली घर पर परेशान है। पिता का कहना है कि जब शिवा ने विदेश भेजने वाली गोरखपुर की संस्था से बात की तो उसे मोबाइल पर गालियां दी गईं। इधर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन भरपूर प्रयास करेगा कि युवक की सुरक्षित घर वापसी हो जाए।