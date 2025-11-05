घर घुसकर गलत नीयत से बांह पकड़ी, करने लगा जबरदस्ती, लड़की की मांग में भर दिया सिंदूर

संक्षेप: यूपी के कुशीनगर में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक लड़की के घर में घुसकर गलत नीयत से उसकी बांह पकड़ी ली। उसके जबरदस्ती की। युवक यहीं नहीं रुका उसने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया।

यूपी के कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में एक घर में घुस कर किशोरी के साथ महराजगंज जिले के एक युवक ने छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर उसके परिजन पहुंचे। इस दौरान युवक ने उसकी मांग भर दी। इस घटना को लेकर सनसनी फैल गई है। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रामकोला थाना क्षेत्र निवासिनी किशोरी के पिता ने रामकोला थाने की पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने कहा है कि गांव में उसका दो मकान है। उनकी बेटी सड़क के किनारे स्थित मकान पर थी। परिवार के अन्य लोग गांव वाले मकान पर सामान लेने गए थे। उनके गांव के ही फुलेना गोड़ का नाती महराजगंज जिले के पुरैना थाना क्षेत्र स्थित मड़ार बिंदवलिया निवासी विशाल गोड़ गोबरही चौराहे पर किराने का दुकान चलाता है। विशाल उनके सड़क किनारे स्थित मकान में घुस गया। उनकी लड़की अकेली थी। उसे अकेले पाकर विशाल ने उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की। अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए बांह पकड़ ली। उसने उनकी बेटी से शादी करने की जबरदस्ती करने लगा। उनकी पत्नी पहुंची लेकिन मनबढ़ ने बेटी के मना करने के बावजूद उसकी मांग में जबरन सिंदूर भर दिया।