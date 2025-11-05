Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Kushinagar man entered a girl house and filled sidoor to her forehead
घर घुसकर गलत नीयत से बांह पकड़ी, करने लगा जबरदस्ती, लड़की की मांग में भर दिया सिंदूर

घर घुसकर गलत नीयत से बांह पकड़ी, करने लगा जबरदस्ती, लड़की की मांग में भर दिया सिंदूर

संक्षेप: यूपी के कुशीनगर में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक लड़की के घर में घुसकर गलत नीयत से उसकी बांह पकड़ी ली। उसके जबरदस्ती की। युवक यहीं नहीं रुका उसने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया।

Wed, 5 Nov 2025 10:49 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में एक घर में घुस कर किशोरी के साथ महराजगंज जिले के एक युवक ने छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर उसके परिजन पहुंचे। इस दौरान युवक ने उसकी मांग भर दी। इस घटना को लेकर सनसनी फैल गई है। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

रामकोला थाना क्षेत्र निवासिनी किशोरी के पिता ने रामकोला थाने की पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने कहा है कि गांव में उसका दो मकान है। उनकी बेटी सड़क के किनारे स्थित मकान पर थी। परिवार के अन्य लोग गांव वाले मकान पर सामान लेने गए थे। उनके गांव के ही फुलेना गोड़ का नाती महराजगंज जिले के पुरैना थाना क्षेत्र स्थित मड़ार बिंदवलिया निवासी विशाल गोड़ गोबरही चौराहे पर किराने का दुकान चलाता है। विशाल उनके सड़क किनारे स्थित मकान में घुस गया। उनकी लड़की अकेली थी। उसे अकेले पाकर विशाल ने उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की। अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए बांह पकड़ ली। उसने उनकी बेटी से शादी करने की जबरदस्ती करने लगा। उनकी पत्नी पहुंची लेकिन मनबढ़ ने बेटी के मना करने के बावजूद उसकी मांग में जबरन सिंदूर भर दिया।

आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज

किशोरी के पिता ने कहा कि उनकी पत्नी ने शोर मचाया। लोग पहुंचे लेकिन तब तक युवक की मां भी पहुंच गईं। गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगी। तहरीर के आधार पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस सम्बंध में रामकोला प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह ने कहा कि किशोरी से छेड़खानी व जबरन मांग भरने के मामले में आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को कुछ दिन पूर्व शांति भंग में चालान किया जा चुका है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Kushinagar News अन्य..
