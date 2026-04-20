दोस्तों ने किया प्रताड़ित तो परेशान युवक ने दी जान, सुसाइड नोट में लगाया आरोप
यूपी के कुशीनगर में सेवरही थाना क्षेत्र के दुबौली गांव में एक युवक ने दोस्त की प्रताड़ना से तंग आकर रविवार की रात जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर सोमवार को पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
यूपी के कुशीनगर में सेवरही थाना क्षेत्र के दुबौली गांव में एक युवक ने दोस्त की प्रताड़ना से तंग आकर रविवार की रात जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर सोमवार को पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर शाम शव का अंतिम संस्कार किया गया। युवक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पिता ने पड़ोस के एक युवक पर धोखाधड़ी करने और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। वहीं, युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस के हाथ लगा है। पूरे मामले की पुलिस तहकीकात में जुटी है।
दुबौली निवासी चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव के बेटे विवेक श्रीवास्तव ने रविवार की रात करीब एक बजे जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सोमवार को इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिवारीजनों में कोहराम मच गया। उसका अंतिम संस्कार गांव के समीप ही किया गया। मृतक के पिता चंद्रप्रकाश ने पुलिस को तहरीर सौंप आरोप लगाया है कि पड़ोस के रहने वाले युवक ने व्यवसाय का झांसा देकर विवेक को बहलाया-फुसला कर उसका बैंक पासबुक, चेकबुक तथा एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया।
आरोप है कि युवक अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विवेक के बैंक खातों का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों के लिए करता था। विवेक को इस बात की जानकारी हुई और उसने अपने दस्तावेज वापस मांगें, तो आरोपी ने उन्हें लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इससे मानसिक तनाव और प्रताड़ना के चलते विवेक ने आत्मघाती कदम उठा लिया। इस मामले पुलिस जांच में जुटी है। इस संबंध में प्रभारी प्रभारी विनय सिंह ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
ई-कॉमर्स बिजनेस के नाम पर खाते में मंगवाते थे रुपये
मृतक विवेक ने सुसाइट नोट में बताया है कि उसके दोस्त ने व्यवसाय का झांसा देकर बैंक पासबुक, चेकबुक तथा एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया और उसमें रुपये मंगवाता था। उसने लिखा है कि संदीप नामक दोस्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बैंक खातों का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों में करता था। इसकी जानकारी होने पर दस्तावेज वापस मांगें तो आरोपी लौटाने से साफ इनकार कर दिया तथा उल्टे धमकी देने लगा। इसकी सूचना पुलिस को भी दिया, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। इस संबंध में सीओ तमकुहीराज जयंत कुमार ने बताया कि युवक के मौत की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिसरा प्रिजर्व है। तहरीर मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
एसपी-कुशीनगर, केशव कुमार ने कहा कि युवक की मौत के मामले में सुसाइड नोट में शामिल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस की टीमें आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। शीघ्र इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें