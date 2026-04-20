दोस्तों ने किया प्रताड़ित तो परेशान युवक ने दी जान, सुसाइड नोट में लगाया आरोप

यूपी के कुशीनगर में सेवरही थाना क्षेत्र के दुबौली गांव में एक युवक ने दोस्त की प्रताड़ना से तंग आकर रविवार की रात जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर सोमवार को पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

यूपी के कुशीनगर में सेवरही थाना क्षेत्र के दुबौली गांव में एक युवक ने दोस्त की प्रताड़ना से तंग आकर रविवार की रात जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर सोमवार को पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर शाम शव का अंतिम संस्कार किया गया। युवक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पिता ने पड़ोस के एक युवक पर धोखाधड़ी करने और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। वहीं, युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस के हाथ लगा है। पूरे मामले की पुलिस तहकीकात में जुटी है।

दुबौली निवासी चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव के बेटे विवेक श्रीवास्तव ने रविवार की रात करीब एक बजे जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सोमवार को इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिवारीजनों में कोहराम मच गया। उसका अंतिम संस्कार गांव के समीप ही किया गया। मृतक के पिता चंद्रप्रकाश ने पुलिस को तहरीर सौंप आरोप लगाया है कि पड़ोस के रहने वाले युवक ने व्यवसाय का झांसा देकर विवेक को बहलाया-फुसला कर उसका बैंक पासबुक, चेकबुक तथा एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया।

आरोप है कि युवक अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विवेक के बैंक खातों का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों के लिए करता था। विवेक को इस बात की जानकारी हुई और उसने अपने दस्तावेज वापस मांगें, तो आरोपी ने उन्हें लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इससे मानसिक तनाव और प्रताड़ना के चलते विवेक ने आत्मघाती कदम उठा लिया। इस मामले पुलिस जांच में जुटी है। इस संबंध में प्रभारी प्रभारी विनय सिंह ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ई-कॉमर्स बिजनेस के नाम पर खाते में मंगवाते थे रुपये मृतक विवेक ने सुसाइट नोट में बताया है कि उसके दोस्त ने व्यवसाय का झांसा देकर बैंक पासबुक, चेकबुक तथा एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया और उसमें रुपये मंगवाता था। उसने लिखा है कि संदीप नामक दोस्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बैंक खातों का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों में करता था। इसकी जानकारी होने पर दस्तावेज वापस मांगें तो आरोपी लौटाने से साफ इनकार कर दिया तथा उल्टे धमकी देने लगा। इसकी सूचना पुलिस को भी दिया, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। इस संबंध में सीओ तमकुहीराज जयंत कुमार ने बताया कि युवक के मौत की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिसरा प्रिजर्व है। तहरीर मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।