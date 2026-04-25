बहन को न्याय दिलाने के लिए ढाई घंटे टावर पर चढ़ा रहा युवक, पुलिस को बुलाकर बताया दर्द
यूपी के कुशीनगर जिले के कसया नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 महंत अवेद्यनाथ नगर (डुमरी) में लगातार प्रयासों के बाद भी बहन को इंसाफ नहीं मिलने से परेशान होकर एक युवक शुक्रवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देख हंगामा मच गया।
यूपी के कुशीनगर जिले के कसया नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 महंत अवेद्यनाथ नगर (डुमरी) में लगातार प्रयासों के बाद भी बहन को इंसाफ नहीं मिलने से परेशान होकर एक युवक शुक्रवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देख हंगामा मच गया। लोगों को जानकारी होते ही नीचे भारी भीड़ जुट गई। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही युवक को नीचे उतारने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर युवक को टॉवर से नीचे उतरने के लिए मनाया। युवक करीब ढाई घंटे तक टॉवर पर रहा। आश्वासन पर करीब ढाई घंटे बाद नीचे उतरा। कसया के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह ने बताया कि मामले की जांचकर कार्रवाई की जाएगी।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को वार्ड के सिसवा महंत निवासी बेल्डिंग का काम करने वाला अजहरुद्दीन पुत्र नसीरुद्दीन शुक्रवार को डुमरी स्थित मोबाइल टवर पर चढ़ गया। इसकी जानकारी होते मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए। युवक ऊपर से चिल्ला रहा था कि पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी को बुलाया जाए। तमाशबीन लोगों में से ही किसी ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी होते ही पीआरवी पुलिस और कसया के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और उसकी मांग सुनी और उसे काफी समझा बुझाकर नीचे उतरा।
अजहरुद्दीन ने बताया कि उसकी बहन रुबीना की शादी तुर्कपट्टी थानाक्षेत्र के शंकरपुर घोरठ निवासी अहमद रजा से हुई थी। शादी में खेत गिरवी रखकर उसके पिता ने दस लाख रुपये दहेज दिए। शादी के बाद पता चला कि अहमद रजा ने दूसरे संप्रदाय की लड़की से शादी कर ली है। बहन को प्रताड़ित करता था और दहेज की मांग करता था। फिर उसकी बहन को पीटकर घर से निकाल दिया। बहन बेहद परेशान है।
परिवार के लोग पुलिस को बार-बार प्रार्थनापत्र देकर न्याय की मांग कर रहे, लेकिन कोई करवाई नहीं हुई। आहत आकर उसे यह कदम उठाना पड़ा। करीब ढाई घंटे के प्रयास के बाद पुलिस ने उसे नीचे उतरवाया। उसकी मांग पर कार्रवाई के लिए उसे साथ लेकर थाने गई। कसया के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह ने बताया कि लड़की के ससुराल वालों को बुलाया गया है। पूरे मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें