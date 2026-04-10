लड़की दिखाई की रस्म से पहले घर में सो रही मां-बेटी पर एसिड अटैक, युवती की मौत
यूपी के कुशीनगर में एक लड़की पर एसिड अटैक की घटना हुई। लड़की की इसके बाद मौत हो गई। एसिड अटैक लड़की के साथ-साथ उसकी मां पर भी हुआ। महिला का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि रामकोला थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में सो रही मां बेटी पर तेजाब फेंक दिया।
यूपी के कुशीनगर में एक लड़की पर एसिड अटैक की घटना हुई। लड़की की इसके बाद मौत हो गई। एसिड अटैक लड़की के साथ-साथ उसकी मां पर भी हुआ। महिला का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि रामकोला थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में सो रही मां बेटी पर तेजाब फेंक दिया। बुरी तरह से झुलसी मां बेटी को परिजनों ने रामकोला सीएचसी पहुंचाया। जहां से दोनों की हालत गंभीर देख गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में बेटी की मौत हो गयी। मां की हालत गंभीर है। युवती के भाई ने इस मामले में दो युवकों पर संदेह जताते हुए तहरीर दी है। शुक्रवार को सुबह डीआईजी एस चेनप्पा, एसपी केशव कुमार व एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मातहतों को गहराई से छानबीन के निर्देश दिए।
जिस परिवार की मां बेटी पर तेजाब फेंका गया है, उनकी पांच बेटियों में सबसे छोटी 25 साल की बेटी की शादी का तैयारियां चल रही थी। शुक्रवार को उसे देखने वर पक्ष के लोग आने वाले थे। इसके लिए घर पर गुरुवार को कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। गुरुवार की रात खाना खाने के बाद दो मंजिली मकान में ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश द्वारा से सटे युवती का पिता और मौसी का बेटा सो रहे थे। इससे सटे कमरे में युवती व उसकी 55 वर्ष की मां सो रहे थे। ऊपर की मंजिल पर उसका इकलौता भाई अभिषेक व गांव के युवक के साथ सोया था।
परिजनों द्वारा पुलिस को दी गयी जानकारी के अनुसार रात करीब डेढ़ बजे अचानक बेटी व मां चिल्लाने लगीं तो परिवार के लोग कमरे में पहुंचे। देखा कि दोनों पर तेजाब फेंककर जलाने का प्रयास किया गया था। दोनों बुरी तरह से झुलस चुकी थीं। परिवार के लोग दोनों को लेकर सीएचसी रामकोला पहुंचे। वहां से दोनों को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में युवती की मौत हो गयी।
मृतका के इकलौते भाई ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर अंदेशा जताया है कि दो युवक उसकी बहन से बात करते थे। तेजाब फेंककर बहन की हत्या व मां को गंभीर करने में इन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है। पुलिस ने परिवार की तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घायल महिला का इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले के आरोपियों को पकड़कर जल्द उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें