होटल में युवती से रेप और हत्या में नाबालिग को 15 साल कैद, 6.5 लाख का जुर्माना

यूपी के कुशीनगर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को होटल में युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने साढ़े छह लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने निर्णय में लिखा है कि घटना के समय आरोपी की उम्र 18 साल से सात माह कम थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ थी। वह उचित-अनुचित का विभेद कर सकता था। बावजूद इसके उसने ऐसा कृत्य किया, जो कि जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है।

कसया थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 9 मई 2019 को अभियुक्त कसया के एक होटल में युवती को ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। युवती अनुसूचित जाति की थी। कसया पुलिस ने विवेचना के बाद पटहेरवा थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त के विरुद्ध दुष्कर्म, हत्या और एससी-एसटी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार के कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन की तरफ से 13 गवाह पेश किए गए। गुरुवार को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड का 75% हिस्सा मृतका के नैसर्गिक संरक्षक या मुकदमे के वादी को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।

