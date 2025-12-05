Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Kushinagar court Punished Minor Boy for 15 years jail in rape and Murder fine imposed
होटल में युवती से रेप और हत्या में नाबालिग को 15 साल कैद, 6.5 लाख का जुर्माना

होटल में युवती से रेप और हत्या में नाबालिग को 15 साल कैद, 6.5 लाख का जुर्माना

संक्षेप:

यूपी के कुशीनगर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को होटल में युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने साढ़े छह लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

Dec 05, 2025 07:59 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, कुशीनगर
यूपी के कुशीनगर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को होटल में युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने साढ़े छह लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने निर्णय में लिखा है कि घटना के समय आरोपी की उम्र 18 साल से सात माह कम थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ थी। वह उचित-अनुचित का विभेद कर सकता था। बावजूद इसके उसने ऐसा कृत्य किया, जो कि जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है।

कसया थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 9 मई 2019 को अभियुक्त कसया के एक होटल में युवती को ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। युवती अनुसूचित जाति की थी। कसया पुलिस ने विवेचना के बाद पटहेरवा थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त के विरुद्ध दुष्कर्म, हत्या और एससी-एसटी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार के कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन की तरफ से 13 गवाह पेश किए गए। गुरुवार को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड का 75% हिस्सा मृतका के नैसर्गिक संरक्षक या मुकदमे के वादी को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।

पिता के हत्यारे को आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सेकेंड सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने युवक को पिता की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे पांच महीने का अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक केके पांडेय ने बताया कि मामला तुर्कपट्टी थाने से संबंधित है। तुर्कपट्टी थाने में दर्ज करायी गयी एफआईआर के अनुसार बरवा राजापाकड़ बहुरिया टोला निवासी बादशाह राय की 24 जून 2023 को लाठी डंडे व लात घूसों से पीटकर हत्या कर दी गयी थी।

