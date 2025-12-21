Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kushinagar Bolero crushes mother aunt and innocent child 3 year old child dies
बेकाबू बोलेरो ने घर के बाहर बैठे मां-मौसी व मासूम को रौंदा, 3 साल के बच्चे की मौत

बेकाबू बोलेरो ने घर के बाहर बैठे मां-मौसी व मासूम को रौंदा, 3 साल के बच्चे की मौत

संक्षेप:

कुशीनगर में एक अनियंत्रित बोलेरो ने मां व मौसी और बच्चे को रौंद दिया। इससे दरवाजे पर खेल रहे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, बोलेरो चालक व दंपती समेत कुल पांच लोग घायल हो गये। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी रामकोला पहुंचाया गया। 

Dec 21, 2025 06:08 am ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, कुशीनगर
share Share
Follow Us on

यूपी के कुशीनगर में शनिवार की शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दरअसल, एक अनियंत्रित बोलेरो ने बच्चे समेत मां व मौसी को रौंद दिया। इससे दरवाजे पर खेल रहे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, बोलेरो चालक व दंपती समेत कुल पांच लोग घायल हो गये। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी रामकोला पहुंचाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा क्षतिग्रस्त बोलेरो को कब्जे में ले लिया। बच्चे की मौत से दो परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

देवरिया जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के करौंदी बाजार की रहने वाली मधु गुप्ता व उसका पति अंकित गुप्ता बोलेरो से दोपहर में कुरहवां स्थित एक महाविद्यालय में स्नातक की परीक्षा देने आए थे। वहां से परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षार्थियों लेकर बोलेरो चालक समीर खान घर के लिए रवाना हुआ। बोलेरो महाविद्यालय से एक किमी आगे बढी थी कि टेकुआटार-सोहसा बाजार मार्ग पर खैरटवां मोड़ पर यकायक अनियंत्रित होकर सामने एक व्यक्ति के दरवाजे पर रखे ईंट व पेड़ से टकरा गया। बेकाबू बोलेरो दरवाजे खेल रहे तीन वर्षीय कान्हा, उसकी मां निप्पू व मौसी गुंजन को रौंद दिया। इस हादसे में कान्हा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, बोलेरो सवार चालक व दंपति के साथ बच्चे की मां व मौसी गंभीर रूप से घायल हो गये।

ये भी पढ़ें:दिनदहाड़े सर्राफ से लूट कर भाग रहे 3 बदमाशों को भीड़ ने दबोचा, जमकर की धुनाई

इस हादसे में बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने मौसी की हालत गंभीर बताते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा क्षतिग्रस्त बोलेरो को कब्जे में लेकर थाने ले गई। इस संबंध में रामकोला के प्रभारी एसओ संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पुलिस मौके पर पुलिस पहुंच कर जांच कर रही है। पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kushinagar News Kushinagar Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |