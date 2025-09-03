60 साल के बुजुर्ग ने मंदिर में भरी नाबालिग की मांग, घर ले जाने से पहले ही रेप

यूपी के कुशीनगर में एक 60 साल के बुजुर्ग ने मंदिर में जबरन एक नाबालिग लड़की की मांग भर दी और फिर उसे घर ले जाने से पहले ही झाड़ियों में उसका रेप किया। इसके बाद उसने घर ले जाकर नाबालिग संग हैवानियत की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

यूपी के कुशीनगर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग ने पहले तो नाबालिग से जबरन शादी की और फिर उसका रेप किया। मामले में पीड़ित नाबालिग लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बुजुर्ग पर नाबालिग किशोरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। लड़की का कहना है कि बुजुर्ग ने उसे मंदिर में ले जाकर पहले तो जबरन उसकी मांग में सिंदूर भरा और फिर उसे घर ले जाने के लिए निकल गया। इसी दौरान बुजुर्ग ने रास्ते में उसका रेप किया और फिर घर ले जाकर भी रेप किया।

जानकारी के अनुसार मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। 60 वर्षीय बुजुर्ग पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। किशोरी ने पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के दौरान किशोरी ने अपने दिए बयान में कहा कि बुजुर्ग ने बहला फुसलाकर मंदिर में उसकी मांग भरी। किशोरी ने बुजुर्ग पर मंदिर से घर लौटते वक्त झाड़ियों में रेप करने का आरोप लगाया है। नाबालिग ने बताया कि बुजुर्ग आरोपी ने घर ले जाकर फिर उसके साथ हैवानियत की।