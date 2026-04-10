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घर से एक साथ गायब हुईं छह लड़कियां बरामद, सहेली के मित्र ने दिया था ये ऑफर

Apr 10, 2026 07:03 am ISTSrishti Kunj निज संवाददाता, कुशीनगर
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यूपी के कुशीनगर में कसया थाना क्षेत्र में कुशीनगर नपा के एक वार्ड से गायब हुई सभी छह लड़कियों को पुलिस ने गुरुवार को सुबह बस्ती के गौर रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। पुलिस को जीआरपी की मदद से इसके लिए कुल आठ घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ा।

घर से एक साथ गायब हुईं छह लड़कियां बरामद, सहेली के मित्र ने दिया था ये ऑफर

यूपी के कुशीनगर में कसया थाना क्षेत्र में कुशीनगर नपा के एक वार्ड से गायब हुई सभी छह लड़कियों को पुलिस ने गुरुवार को सुबह बस्ती के गौर रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। पुलिस को जीआरपी की मदद से इसके लिए कुल आठ घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ा। लड़कियों ने बताया कि वह अपने पैरों पर खड़ा होने के उद्देश्य से काम करने लखनऊ जा रही थी। परिजन रोक टोक करते, इसलिए किसी को बिना बताए जा रही थी। कानूनी अरैपचारिकताएं पूरी कर पुलिस ने सभी लड़कियों को उनके परिवारीजनों को सुपुर्द कर दिया है।

सीओ कसया कुंदन सिंह ने बताया कि कसया पुलिस को बुधवार की शाम छह बजे सूचना मिली कि नगर पालिका कुशीनगर के एक वार्ड से छह लड़कियां एक साथ लापता हो गयी हैं। परिवारीजनों के अनुसार सभी एक साथ घर से सुबह ही निकली थीं। काफी देर तक नहीं लौटने पर उन्होंने तलाश शुरू की। पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दी गयी। लापता लड़कियों में एक नाबालिग, जबकि अन्य बालिग हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। छानबीन में पता चला कि उनमें से एक लड़की ने अपने मित्र को बताया था कि वह सभी लखनऊ जा रही हैं और स्वयं कमा कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी।

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गुमशुदा लड़कियों की खोजबीन के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 40 सीसीटीवी फुटेज की जांच, तकनीकी सहायता, विभिन्न जिलों में समन्वय और गहन तलाशी अभियान चलाया। बिहार की दो टीमें, जीआरपी, स्वाट, सर्विलांस, तमकुही व कसया थाने की टीमों ने बस्ती जीआरपी की मदद से गायब सभी 06 लड़कियों को जनपद बस्ती के गौर रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया। सीओ ने बताया कि इस मामले में गहनता से विवेचना की जा रही है।

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बरामद करने वाली टीम में यह रहे शामिल

कसया के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह, तमकुहीराज के प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश उपाध्याय, स्वाट प्रभारी उपनिरीक्षक स्वतन्त्र कुमार सिंह, दरोगा आदर्श मिश्रा, गनेश प्रजापति सिपाही शम्मी कुमार, सुशील कुमार सिंह, महिला सिपाही साधना गिरि व शैलजा तिवारी।

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काम दिलाने का दिखाया गया था सब्जबाग

पुलिस सूत्रों के अनुसार घर से गायब हुई लड़कियों के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है। वह सभी खुद काम कर खर्च निकालना चाहती थीं। सभी रोज गांव के बाग में मिलती थीं। काफी देर तक साथ रहती थीं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि इन्हीं में से एक लड़की ने अपने मित्र से सहेलियों की इच्छा बतायी थी। मित्र ने लखनऊ में काम दिलाने का सब्जबाग दिखाया था। उसी के कहने पर सभी लड़कियां योजना बनाकर परिजनों को बिना कुछ बताए, एक साथ घर से निकल गयी थीं। अब पुलिस उस मित्र की तलाश कर रही है ताकि हकीकत सामने आ सके।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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