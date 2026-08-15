लव मैरिज करने वाली बेटी के पति को बोलेरो से खींचकर मार डाला, बयान की जानकारी लीक होने से गई जान
लव मैरिज करने वाली बेटी के पति को परिवार ने बोलेरो से खींचकर मार डाला। कोतवाली जाकर बयान देने जाने की जानकारी लीक होने से युवक की जान गई। एक महीने पहले ही दोनों ने प्रेम विवाह किया था। परिवार इससे नाराज था।
यूपी के कुंडा में एक माह पहले युवती को गांव के युवक से प्रेम विवाह करना भारी पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश पर घर से दूर पति के साथ रहने वाली युवती गुरुवार शाम कुंडा कोतवाली में बयान देकर लौट रही थी। रास्ते में चाचा, मामा सहित अन्य लोगों ने उसके पति को बोलेरो से खींचकर मार डाला। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश देती रही। युवक की हत्या से गांव में तनाव है।
कुंडा कोतवली के महमदपुर बरई गांव निवासी 20 वर्षीय अर्चना यादव दो माह पहले गांव के ही 25 वर्षीय शिवनाथ यादव के साथ चली गई थी। मामले में उसके चाचा वीरेंद्र कुमार यादव ने शिवनाथ यादव उर्फ मुन्नू, पंकज यादव, सुमन और दो-तीन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर दोनों घर से दूर नवाबगंज थाना क्षेत्र में साथ रह रहे थे।
मुकदमा समाप्त करने के लिए कुंडा कोतवाली के विवेचक ने अर्चना और उसके पति को बयान के लिए गुरुवार शाम कुंडा कोतवाली बुलाया था। अर्चना के परिवार को भनक लग गई। देरशाम दोनों बोलेरो से लौट रहे थे, तो उन्हें हथिगवां थाना क्षेत्र के सुआनारी के पास रोक लिया। अर्चना के पति शिवनाथ को बोलेरो से खींचकर उसे डंडों से पीटा। सूचना पर हथिगवां पुलिस ने घायल को सीएचसी कुंडा भेजा। वहां से उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। शुक्रवार भोर शिवनाथ यादव की मौत हो गई।
बयान देने की सूचना लीक होने से पति की गई जान
महमदपुर बरई गांव निवासी 20 वर्षीय अर्चना यादव दो माह पहले पड़ोसी युवक शिवनाथ के साथ चल गई तो उसके परिवार के लोग इसे अपना अपमान मान बैठे। हाईकोर्ट के आदेश पर उसे शिवनाथ का साथ तो मिल गया लेकिन उसके बयान देने के लिए कोतवाली आने की जानकारी लीक होने पर परिवार के लोगों ने उसकी जान ले ली। शिवनाथ के साथ जाने के बाद अर्चना के चाचा ने मुकदमा दर्ज कराया तो वह हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने दोनों को साथ रहने की अनुमति दे दी और पुलिस को मुकदमा खत्म करने का आदेश दिया। विवेचक ने अर्चना और शिवनाथ को गुरुवार शाम कोतवाली बुलाया।
अर्चना के घरवालों को इसकी जानकारी मिली तो वे पूरी तैयारी से तीन बोलेरो से रास्ते में खड़े हो गए। बयान देकर लौटते समय रास्ते में शिवनाथ को बोलेरो से खींचकर इतना पीटा कि उसने दम तोड़ दिया। अर्चना ने अपने चाचा सत्येंद्र यादव, वीरेंद्र यादव रिश्तेदार सहाबपुर कुंडा के प्रेम यादव और मानिकपुर तिवारीपुर के राज यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया। एसओ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपियों पर दर्ज मुकदमा हत्या में तरमीम कर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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