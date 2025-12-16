हैवानियत! कोचिंग जा रहीं दो छात्राओं को तीन लड़कों ने जबरन गन्ने के खेत में खींचा, एक से रेप

संक्षेप: यूपी में खीरी के फरधान थाना क्षेत्र में सोमवार को कोचिंग जा रहीं दो छात्राओं को बाइक सवार तीन युवक गन्ने के खेत में खींच ले गए। पहले पुलिस को दोनों छात्राओं से रेप की सूचना मिली लेकिन बाद में एक छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।

यूपी में खीरी के फरधान थाना क्षेत्र में सोमवार को कोचिंग जा रहीं दो छात्राओं को बाइक सवार तीन युवक गन्ने के खेत में खींच ले गए। पहले पुलिस को दोनों छात्राओं से रेप की सूचना मिली लेकिन बाद में एक छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में घटनास्थल से लेकर हाईवे व आसपास के गांवों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं।

फरधान थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी 12वीं की छात्रा है। सोमवार सुबह छात्रा गांव की ही अपनी 16 वर्षीय सहेली के साथ घर से कोचिंग जा रही थी। इसी दौरान लखीमपुर-बेहजम रोड पर कैमासुर गांव के पास बाइक सवार तीन युवकों ने दोनों छात्राओं को रोक लिया। बाइक सवार तीनों आरोपी इन छात्राओं को पड़कर सड़क किनारे गन्ने के खेत में खींच ले गए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

शुरुआत में पुलिस को दोनों छात्राओं से रेप की सूचना मिली थी। दोनों छात्राओं का मेडिकल भी कराया गया। हालांकि बाद में एक छात्रा से रेप की बात सामने आई है। घटना के बाद से फरधान व नीमगांव थानों की फोर्स ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की है।

वहीं, एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि एक छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। एक नामजद समेत तीन पर केस है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

घटनास्थल से हाईवे तक पड़ताल में जुटी पुलिस फरधान थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह हुई घटना के बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। एसपी संकल्प शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल आरोपियों की तलाश के लिए फरधान, नीमगांव थाने की पुलिस को लगा दिया। एएसपी को भी थाने भेजा। वह लगातार मॉनीटरिंग में लगे हुए हैं।

कोचिंग जा रही दोनों छात्राओं के साथ जो हुआ, उन्होंने घर पहुंचकर परिजनों को बताया। परिजन छात्राओं को लेकर फरधान पुलिस के पास पहुंचे। छात्राओं ने पुलिस को पूरी घटना बताई। फरधान पुलिस ने घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। सूचना पाकर एसपी संकल्प शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए।

पीड़ित परिवार में एक युवक को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। दोनों छात्राओं का पुलिस ने मेडिकल कराया। पुलिस की पूछताछ में 16 वर्षीय छात्रा ने बताया कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई है। एक छात्रा से रेप की बात सामने आए।