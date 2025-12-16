Hindustan Hindi News
UP Khiri two Girls Going to coaching Dragged in Fields by three boys One Raped
हैवानियत! कोचिंग जा रहीं दो छात्राओं को तीन लड़कों ने जबरन गन्ने के खेत में खींचा, एक से रेप

संक्षेप:

Dec 16, 2025 06:16 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, लखीमपुर
यूपी में खीरी के फरधान थाना क्षेत्र में सोमवार को कोचिंग जा रहीं दो छात्राओं को बाइक सवार तीन युवक गन्ने के खेत में खींच ले गए। पहले पुलिस को दोनों छात्राओं से रेप की सूचना मिली लेकिन बाद में एक छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में घटनास्थल से लेकर हाईवे व आसपास के गांवों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं।

फरधान थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी 12वीं की छात्रा है। सोमवार सुबह छात्रा गांव की ही अपनी 16 वर्षीय सहेली के साथ घर से कोचिंग जा रही थी। इसी दौरान लखीमपुर-बेहजम रोड पर कैमासुर गांव के पास बाइक सवार तीन युवकों ने दोनों छात्राओं को रोक लिया। बाइक सवार तीनों आरोपी इन छात्राओं को पड़कर सड़क किनारे गन्ने के खेत में खींच ले गए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

शुरुआत में पुलिस को दोनों छात्राओं से रेप की सूचना मिली थी। दोनों छात्राओं का मेडिकल भी कराया गया। हालांकि बाद में एक छात्रा से रेप की बात सामने आई है। घटना के बाद से फरधान व नीमगांव थानों की फोर्स ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की है।

वहीं, एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि एक छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। एक नामजद समेत तीन पर केस है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

घटनास्थल से हाईवे तक पड़ताल में जुटी पुलिस

फरधान थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह हुई घटना के बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। एसपी संकल्प शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल आरोपियों की तलाश के लिए फरधान, नीमगांव थाने की पुलिस को लगा दिया। एएसपी को भी थाने भेजा। वह लगातार मॉनीटरिंग में लगे हुए हैं।

कोचिंग जा रही दोनों छात्राओं के साथ जो हुआ, उन्होंने घर पहुंचकर परिजनों को बताया। परिजन छात्राओं को लेकर फरधान पुलिस के पास पहुंचे। छात्राओं ने पुलिस को पूरी घटना बताई। फरधान पुलिस ने घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। सूचना पाकर एसपी संकल्प शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए।

पीड़ित परिवार में एक युवक को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। दोनों छात्राओं का पुलिस ने मेडिकल कराया। पुलिस की पूछताछ में 16 वर्षीय छात्रा ने बताया कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई है। एक छात्रा से रेप की बात सामने आए।

घटना में शामिल बाकी दोनों युवक नामजद युवक के दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। कई संदिग्ध उठाए गए हैं। पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Up News UP Top News Lakhimpur Khiri News अन्य..
