पोते ने दादी को पीटकर मार डाला, बाथरूम में शव बंद करके बोला- गिरने से हुई मौत

यूपी में खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र के दुबहा गांव में शराब पीकर पत्नी से झगड़ा कर रहे युवक ने बीचबचाव को आई बुजुर्ग दादी को भी डंडे से पीट दिया। बुजुर्ग की मौत हो जाने के बाद पोते ने शव को बाथरूम में बंद कर दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

निघासन के दुबहा की रहने वाली 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव मंगलवार देर शाम बाथरूम में पड़ा मिला। उसके पोते पप्पू ने ग्रामीणों को बताया कि दादी बाथरूम में गिर गईं और उनकी मौत हो गई। इस दौरान घर पर महिला का पोता और उसकी पत्नी ही मौजूद थे। बुधवार को जब परिवार के बाकी लोग गांव पहुंचे तो बुजुर्ग महिला की पीटकर हत्या किए जाने की बात पता चली।

बुजुर्ग महिला के बेटे दयाशंकर ने पुलिस को बताया कि मंगलवार देर शाम पप्पू शराब पीकर पत्नी से मारपीट कर रहा था। इस दौरान पप्पू की दादी बीच- बचाव करने आईं तो पप्पू ने उनको भी डंडों से पीटा। चोट लगने से उनकी मौत हो गई तो पोते ने शव को बाथरूम में बंद कर दिया। वहीं, एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण संक्रमण आया है। बुजुर्ग के हाथ व चेहरे पर चोट के निशान हैं। आरोपी युवक हिरासत में है।

शराब के लिए कई बार दादी को पीट चुका था पप्पू दुबहा गांव की जानकी को क्या पता था कि अपनी बहू को बचाने जाना उसको इतना महंगा पड़ जाएगा। शराब पीकर अपनी पत्नी को पीट रहे पप्पू की पत्नी को बचाने गई जानकी को पप्पू ने इतना पीटा कि आखिर में उसकी जान चली गई। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है। दुबहा गांव की रहने वाली 75 वर्षीया जानकी के बेटे दयाशंकर के तीन लड़के शिवकुमार, पप्पू और नीरज हैं।

घर की माली हालत खराब होने की वजह से पप्पू को छोड़कर दयाशंकर समेत उसके सभी बेटे उत्तराखंड व देहरादून आदि जगहों पर मजदूरी करने जाते हैं। पप्पू व उसकी पत्नी कामिनी जानकी के साथ दुबहा में ही रहते हैं। दयाशंकर ने बताया कि वह लोग उत्तराखंड में थे। उनके लड़के पप्पू ने मंगलवार देर शाम को फोन पर बताया कि जानकी की बाथरूम में फिसलकर गिरने से मौत हो गई है। बुधवार को सभी अंतिम संस्कार के लिए घर आ गए।

दयाशंकर के बेटे शिवकुमार और उसकी पत्नी ने जानकी की लाठियों से पीटकर हत्या किए जाने का आरोप पप्पू पर लगाया। उधर पप्पू की पत्नी कामिनी के मुताबिक पप्पू शराब के नशे में उसे पीट रहा था। उसे बचाने आई जानकी लाठी लगने से घायल हो गई थी। गांव के लोगों का कहना है कि पप्पू अक्सर अपनी पत्नी और दादी के साथ झगड़ा कर उनको पीटता था।