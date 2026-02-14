भाला मारकर पत्नी की हत्या, बेटी को पीटते पति को रोकने बीच में आई तो किया हमला

पसगवां थाना क्षेत्र के गांव सेमरा जानीपुर में गुरुवार देर रात आपसी विवाद के बाद नशे में धुत पति ने पत्नी पर भाला से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मोहम्मदी सीएचसी में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया।

यूपी में खीरी के एक गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति बेटी को मार रहा था। बच्ची को बचाने के लिए मां बीच में आ गई तो गुस्से में पति ने उसी पर वार कर दिया। महिला की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पसगवां थाना क्षेत्र के गांव सेमरा जानीपुर में गुरुवार देर रात आपसी विवाद के बाद नशे में धुत पति ने पत्नी पर भाला से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

मोहम्मदी सीएचसी में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को आला कत्ल समेत हिरासत में ले लिया। थाना नीमगांव क्षेत्र के गांव सिकंदराबाद निवासी छविनाथ सेमरा जानीपुर (दिलावर नगर) स्थित अस्थाई गोशाला में रहता था। वह यहां गोवंशीय पशुओं की देखरेख का काम करता था। छविनाथ की पत्नी सुजाता शुक्ला (45) और पुत्री नंदिनी भी साथ रहती थीं।

गुरुवार शाम छविनाथ नशे में किसी बात को लेकर पुत्री नंदिनी को मारने के लिए दौड़ा। उसे बचाने पत्नी सुजाता आगे आ गई। छविनाथ ने भाला से पत्नी के सिर पर प्रहार कर दिया। हमले में सुजाता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। मोहम्मदी सीएचसी में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीओ अरुण सिंह ने बताया कि पुत्रों के आने पर केस दर्ज किया जाएगा।

मां की मौत, पिता हिरासत में, अब कहां जाएगी बेटी अस्थायी गो आश्रय केंद्र में रह रहे छविनाथ ने पत्नी को भाली मारकर जख्मी कर दिया। चीख पुकार सुनकर तमाम लोग दौड़ आए। आनन-फानन में महिला को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां सुजाता को मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। मृतका की पुत्री नंदनी बताया कि वह पढ़ने नहीं जाती थी। माता-पिता के लिए खाना बनाकर उनके साथ रहती थी।