मौत के बाद मिले वीडियो ने मचाया बवाल, कब्र से युवक का शव निकाल ले गई पुलिस

संक्षेप: यूपी के खतौली में कोतवाली पुलिस ने कब्र में दबे एक मृत युवक के शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम पर भेजा। युवक ने करीब डेढ़ महीने पहले लोनी में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के बाद वीडियो मिला है। जांच फिर शुरू की गई है।

यूपी के खतौली में कोतवाली पुलिस ने कब्र में दबे एक मृत युवक के शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम पर भेजा। युवक ने करीब डेढ़ महीने पहले लोनी में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ससुरालियों पर प्रताड़ित करने के अलावा आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।

परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया था। ससुरालियों पर केस दर्ज कराने के बाद परिजनों ने कब्र में दबे युवक के शव का पोस्टमार्टम कराएं जाने की प्रशासन से गुहार लगाई थी। मोहल्ला नई आबादी निवासी वसीम पुत्र इरशाद गाजियाबाद के अंकुर विहार में किराए के मकान में रहता था। वसीम ने गत 20 अक्टूबर को कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

घटना की सूचना पर परिजना मौके पर पहुंची। परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद मृतक के फोन की जांच की गई तो उसमे एक वीडियो मिला जिसमें वसीम ने अपने ससुराल वालों से परेशान होकर जान देने की बात कही थी। वीडियो देखकर परिजनों के होश उड़ गएं। मृतक की मां की ओर से अंकुर बिहार में ससुराल पक्ष के चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।