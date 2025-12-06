Hindustan Hindi News
मौत के बाद मिले वीडियो ने मचाया बवाल, कब्र से युवक का शव निकाल ले गई पुलिस

संक्षेप:

यूपी के खतौली में कोतवाली पुलिस ने कब्र में दबे एक मृत युवक के शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम पर भेजा। युवक ने करीब डेढ़ महीने पहले लोनी में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के बाद वीडियो मिला है। जांच फिर शुरू की गई है।

Dec 06, 2025 10:01 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, खतौली
यूपी के खतौली में कोतवाली पुलिस ने कब्र में दबे एक मृत युवक के शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम पर भेजा। युवक ने करीब डेढ़ महीने पहले लोनी में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ससुरालियों पर प्रताड़ित करने के अलावा आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।

परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया था। ससुरालियों पर केस दर्ज कराने के बाद परिजनों ने कब्र में दबे युवक के शव का पोस्टमार्टम कराएं जाने की प्रशासन से गुहार लगाई थी। मोहल्ला नई आबादी निवासी वसीम पुत्र इरशाद गाजियाबाद के अंकुर विहार में किराए के मकान में रहता था। वसीम ने गत 20 अक्टूबर को कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

घटना की सूचना पर परिजना मौके पर पहुंची। परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद मृतक के फोन की जांच की गई तो उसमे एक वीडियो मिला जिसमें वसीम ने अपने ससुराल वालों से परेशान होकर जान देने की बात कही थी। वीडियो देखकर परिजनों के होश उड़ गएं। मृतक की मां की ओर से अंकुर बिहार में ससुराल पक्ष के चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।

रिपोर्ट दर्ज के बाद वसीम की हत्या का राज खोलने के लिए परिजनों ने प्रशासन से शव को कब्र से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम कराएं जाने की गुहार लगाई। शुक्रवार को एसडीएम निकिता शर्मा, सीओ राम आशीष यादव, तहसीलदार अरविन्द कुमार, कोतवाल दिनेश बघेल पुलिस फोर्स के साथ कब्रिस्तान पहुंचे। लोगों की मदद से मृतक वसीम का शव कब्र से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम पर भिजवाया गया। शव बाहर निकलते ही एक बार परिजनों में फिर से कोहराम मच गया। इस संबंध में कोतवाल दिनेश बघेल का कहना है कि अधिकारियों के आदेश पर वसीम के शव को कब्र से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम पर भेजा गया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
