केजीएमयू में धर्मांतरण की कोशिश मामले में केस दर्ज, पीड़ित महिला डॉक्टर ने दिया बयान

संक्षेप: केजीएमयू में धर्मांतरण प्रयास के मामले में पीड़िता की तरफ से चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। केजीएमयू की महिला रेजिडेंट ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल व राज्य महिला आयोग में इंसाफ की गुहार लगाई थी।

केजीएमयू में धर्मांतरण प्रयास के मामले में पीड़िता की तरफ से चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। धर्मांतरण का दबाव बनाना, विरोध पर अश्लील वीडियो फोटो वायरल की धमकी का भी आरोप है। महिला डॉक्टर का महिला दारोगा ने 161 के बयान दर्ज किए हैं। आज महिला डॉक्टर के कोर्ट के समझ बयान दर्ज कराए जाएंगे। चौक कोतवाली में आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज रजा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीएम योगी से भी पीड़िता की बात हुई थी। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि उसे इंसाफ मिलेगा। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद शासन के अफसर भी हरकत में आए। इसी दौरान महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को पूरी दास्तान बताई। मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए महिला रेजिडेंट फफक-फफक कर रोने लगी। आयोग ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। देर शाम पीड़िता की सुरक्षा के लिए चौक कोतवाली से महिला सिपाही की तैनाती कर दी गई। इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि हॉस्टल में भी पुलिस टीम आ जा रही है।

किरकिरी के बाद केजीएमयू अब कर रहा जांच केजीएमयू प्रशासन ने महिला रेजिडेंट के धर्मांतरण और खुदकुशी की कोशिश के मामले को दबाने का प्रयास किया। 17 दिसंबर को महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने गोलियां खाकर खुदकुशी का प्रयास किया, लेकिन केजीएमयू प्रशासन ने मामले की तह तक जाने के बजाय उस पर लीपापोती की। हॉस्टल में घटी घटना की जांच तक करना मुनासिब नहीं समझा। शासन प्रशासन में किरकिरी कराने के बाद केजीएमयू प्रशासन हरकत में आया।

कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद के निर्देश पर सोमवार को मामले को सात सदस्यीय विशाखा कमेटी के सुपुर्द किया गया। आनन-फानन में कमेटी ने पीड़ित महिला और आरोपी उत्तराखंड के खटीमा निवासी पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर को फोन कर बुलाने का प्रयास शुरू किया। अफसरों ने कई बार दोनों को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। फिर लिखित पत्र दोनों के व्हाट्सऐप पर भेजा गया। उसके बाद दोनों रेजिडेंट डॉक्टरों से संपर्क हो सका। जांच का नाम सुनते ही आरोपी पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर ने तबीयत खराब होने की बात कहते हुए विभाग के अध्यक्ष से छुट्टी की गुजारिश की लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागाध्यक्ष ने आरोपी रेजिडेंट को छुट्टी देने से इनकार कर दिया।

विशाखा कमेटी के सामने दोनों हुए पेश दोपहर बाद पीड़िता व आरोपी विशाखा कमेटी के सामने पेश हुए। दोनों के बयान दर्ज किए गए। कमेटी के सामने पुरुष डॉक्टर ने खुद को कुंवारा बताया। पूर्व में महिला डॉक्टर से शादी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। प्रवक्ता डॉ. केके सिंह का कहना है कि कमेटी ने आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर से कुंवारा होने के सुबूत मांगे हैं, क्योंकि पीड़िता ने लिखित शिकायती पत्र में पहली डॉक्टर पत्नी के नाम का जिक्र किया है। कमेटी ने कहा कि पीड़िता के शिकायती पत्र में जिस महिला डॉक्टर का जिक्र है, उसे लेकर आओ। यदि महिला डॉक्टर को लाना कठिन हो तो शपथ पत्र देना होगा, जिसमें कुंवारा होने और महिला डॉक्टर से कोई संबंध न होने का जिक्र हो। प्रवक्ता ने कहा कि जांच देर रात तक जारी रही। मंगलवार को फैसला हो सकेगा।

विशाखा कमेटी के सामने बताया कुंवारा आरोपी पुरुष रेजिडेंट ने नीट पीजी काउंसिलिंग के माध्यम से करीब डेढ़ साल पहले केजीएमयू में दाखिला लिया था। दाखिले के वक्त केजीएमयू में उसने खुद को कुंवारा बताया। आवेदन फॉर्म में भी इस बात का जिक्र किया है। विशाखा कमेटी के सामने भी इसका दावा आरोपी ने किया है। वहीं, पीड़ित महिला रेजिडेंट को करीब एक साल पहले केजीएमयू में दाखिला मिला था। इसके बाद दोनों मिले और बातचीत शुरू हुई थी।