UP Kaushambi: Son-in-law who did love marriage was killed with an axe, sensational crime committed by in-laws यूपी में लव मैरिज करने वाले दामाद को कुल्हाड़ी से मार डाला, ससुरालवालों ने की सनसनीखेज वारदात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kaushambi: Son-in-law who did love marriage was killed with an axe, sensational crime committed by in-laws

यूपी में लव मैरिज करने वाले दामाद को कुल्हाड़ी से मार डाला, ससुरालवालों ने की सनसनीखेज वारदात

यूपी के कौशांबी जिले में सुसरालवालों ने लव मैरिज करने वाले दामाद को कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 06:34 AM
share Share
Follow Us on
यूपी में लव मैरिज करने वाले दामाद को कुल्हाड़ी से मार डाला, ससुरालवालों ने की सनसनीखेज वारदात

ूपी के कौशांबी में चरवा थानाक्षेत्र के रतगहा गांव में मंगलवार रात प्रेम विवाह करने वाले दामाद की ससुरालवालों ने नृशंस हत्या कर दी। युवक को घर से निकालकर कुल्हाड़ी के काटकर मौत के घाट उतारा गया। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर गांव में तनाव बना हुआ है।

चरवा के रतगहा निवासी 21 वर्षीय अंकुल कुमार पुत्र राकेश कुमार का गांव की ही रोशनी के साथ प्रेम संबंध था। इस रिश्ते को लेकर रोशनी के पिता सुमन सरोज नाराज रहते थे। दोनों के संबंध को लेकर परिवार वाले राजी नहीं थे। बीते अप्रैल में अंकुल और रोशनी ने परिवार से बगावत कर शादी कर ली। इससे रोशनी का पूरा परिवार नाराज हो गया। आरोप है कि इस संबंध को लेकर अंकुल को लगातार धमकी दी जा रही थी। दो माह पहले अंकुल की पत्नी रोशनी अपने मायके गई। इसके बाद मायके वाले रोशनी की विदाई नहीं कर रहे थे। इसको लेकर अंकुल नाराज रहता था। कई बार ससुराल पक्ष के लोगों से विवाद भी हो चुका था।

ये भी पढ़ें:29 लोगों पर रेप और SC/ST के फर्जी मुकदमे कराने वाले वकील को उम्रकैद की सजा

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार रात ससुरालवालों ने अंकुल के घर पर हमला कर दिया। अंकुल को लोग घर से घसीटकर बाहर लेकर आए। इसके बाद उसको कुल्हाड़ी से काट डाला। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हैं। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंकुल को अस्पताल भेजा जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज से अंकुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में परिजनों का रोना पीटना मचा है। इस मामले में इंस्पेक्टर महेश सिंह ने बताया है कि हत्या की घटना हुई है। मामले की जांच की जा रही है। परिजनों के आरोप पर आरोपियों को तलाश की जा रही है।

Up News UP News Today Up Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |