घर में घुसकर लकवा पीड़ित मां के सामने बेटी से रेप की कोशिश, गन प्वॉइंट पर रंगदारी मांगी

यूपी में कौशांबी जिले में हैवानियत की हद पार हो गईं। मंझनपुर कोतवाली इलाके की एक लकवा पीड़ित महिला के सामने घर में घुसकर उसकी बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोपी ने कनपटी पर तमंचा सटाते हुए 15 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी।

Jan 28, 2026 01:11 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, कौशांबी
यूपी में कौशांबी जिले में हैवानियत की हद पार हो गईं। मंझनपुर कोतवाली इलाके की एक लकवा पीड़ित महिला के सामने घर में घुसकर उसकी बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोपी ने कनपटी पर तमंचा सटाते हुए 15 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी। इसके पहले वह पीड़िता की अश्लील फोटो प्रसारित करने के मामले में जेल जा चुका है। पूरे घटनाक्रम में आरोपी की मां-भाई व दो अन्य लोग भी शामिल हैं। आरोपियों की करतूत से सहमी पीड़िता ने स्कूल छोड़ दिया है। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मंझनपुर कोतवाली इलाके की छात्रा का कहना है कि उसके पिता मजदूरी करते हैं। मां लकवाग्रस्त है। आरोप है कि कोखराज निवासी राहुल पुत्र रोशन ने उसका वीडियो एडिट कर अश्लील बनाया फिर उसे इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर दिया था। हालांकि, हिन्दुस्तान अखबार ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर आरोपी राहुल को जेल भेज दिया था।

इस कार्रवाई के बाद उसकी मां और भाई समझौते का दबाव बनाने लगे। पीड़िता के परिवार से उन लोगों ने पांच लाख रुपये की मांग भी की। पीड़िता के मुताबिक जेल से छूटकर आने के बाद आरोपी 24 जनवरी को अपने दो साथियों के साथ उसके घर पहुंचा। तमंचा सटाते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। पिता व इकलौते भाई को जान से मारने की धमकी दी। 15 लाख रुपये की डिमांड की। लाचार मां के सामने ही पीड़िता के अधोवस्त्र में लेटर डाल दिया। पीड़िता के अनुसार डर के कारण उसने पढ़ाई बंद कर दी है।

