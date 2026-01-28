Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Kaushambi Man Dead Body Found on Railway Track Police Investigating Murder or Suicide
ससुराल गए युवक का रेलवे ट्रैक पर मिला शव, हत्या या आत्महत्या में उलझी गुत्थी

संक्षेप:

यूपी में कौशांबी के सिराथू रेलवे स्टेशन के नजदीक सोमवार की शाम ससुराल गए एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। उसने खुदकुशी की या हादसे का शिकार हुआ या उसकी हत्या कर लाश ठिकाने लगाई गई, फिलहाल यह साफ नहीं है। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है।

Jan 28, 2026 01:18 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, कौशांबी
यूपी में कौशांबी के सिराथू रेलवे स्टेशन के नजदीक सोमवार की शाम ससुराल गए एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। उसने खुदकुशी की या हादसे का शिकार हुआ या उसकी हत्या कर लाश ठिकाने लगाई गई, फिलहाल यह साफ नहीं है। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। परिवारीजनों की ओर से फिलहाल किसी पर कोई आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों ही बिंदू से जांच कर रही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार संदीपन घाट थाना क्षेत्र के कशिया पूरब गांव का 28 वर्षीय पंकज कुमार पटवा पुत्र संतोष कुमार किसानी करता था। उसकी ससुराल सिराथू में है। 26 जनवरी को वह ससुराल जाने की बात कहकर घर से निकला था। वहां नहीं पहुंचा तो खोजबीन की जा रही थी। इसी बीच सोमवार की शाम सिराथू रेलवे स्टेशन के नजदीक डाउन लाइन पर उसकी क्षत-विक्षत लाश पड़ी मिली।

इसकी जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड को देखकर उसकी पहचान की और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिवार वाले बदहवाश हालत में घटना स्थल पर पहुंचे। घटना के बाद से उनके आंसू थामे नहीं थम रहे हैं।

सिराथू के डीएसपी, भैया संतोष कुमार ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। स्पष्ट नहीं है कि यह आत्महत्या है या हत्या, इसलिए जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से मामले में आगे की कार्रवाई कराई जाएगी।

