समधी के साथ भागी सात बच्चों की मां, तीन दिन तक ढूंढता रहा पति और फिर...
कौशांबी में एक महिला अपने समधी के साथ भाग गई। दोनों होटल में रहने लगे और जल्द शादी करने वाले हैं। इसकी जानकारी उन्होंने महिला के पति को फोन के जरिए दी। महिला सात बच्चों की मां है और पति का कहना है कि वो तीन दिन से पत्नी को खोज रहा था।
यूपी में कौशांबी की एक महिला अपने पति को छोड़कर समधी के साथ भाग गई। पति तीन दिन तक पत्नी को ढूंढता रहा। फिर उसे पत्नी के भागने की जानकारी हुई। इसके बाद पति ने समधी को फोन करके बात करने की कोशिश की तो उसे बदले में जान से मारने की धमकी मिली। उसे ये जानकारी भी मिली है कि उसके समधी और उसकी पत्नी जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कौशांबी में कोखराज के एक गांव की महिला अपने समधी के साथ ही गायब हो गई है। तीन दिन से खोजबीन के दौरान जब पति को यह पता चला तो समधी को फोन लगाया। उल्टे समधी ने ही उसे धमकी दी।
मामले में मिली जानकारी के अनुसाक कोखराज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके सात बच्चे हैं। उसने तीन माह पहले अपनी बेटी की शादी मंझनपुर थाना क्षेत्र में की है। शादी के बाद से ही उसका समधी लगातार उसके घर आ जा रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी से समधी की नजदीकियां बढ़ गई। अब अचानक तीन दिन से उसकी पत्नी लापता है। उसने पत्नी के लिए काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस पर उसने अपने समधी को फोन किया।
समधी ने फोन पर व्यक्ति को बताया कि उसकी पत्नी उसके साथ होटल में है। वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है। जल्द ही दोनों शादी करेंगे। समधी की बातें सुनकर शख्स हैरान रह गया। उसने इसपर नाराजगी दिखाई। जब उसने इसका विरोध किया तो समधी ने उसको जान से मार देने की धमकी दी। समधी से फोन पर हुई बातचीत की रिकार्डिंग पीड़ित के पास फोन में मौजूद है। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की गुहार पुलिस से लगाई है। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि मामले में व्यक्ति की ओर से शिकायत दी गई है। शिकायत में उसने कहा है कि उसकी पत्नी उसके समधी के साथ चली गई है। दोनों किसी होटल में रह रहे हैं और जल्द शादी भी करने वाले हैं। ऐसे में उसने अपनी पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कर लिया गया है। महिला की तलाश की जा रही है। मामले में आगे की किसी भी तरह की कार्रवाई महिला के मिलने के बाद की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें