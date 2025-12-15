Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
बहनोई का कत्ल कर बोरे में भर नहर में फेंकी लाश, बेरहमी से कूंचा गया सिर

यूपी के कौशांबी में एक युवक की हत्याकर लाश बोरे में भरकर फेंक दी गई। आरोप है कि साले ने ही अपने दो साथियों के साथ मिलकर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। रविवार सुबह मवई गांव स्थित सूखी नहर में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।

Dec 15, 2025 10:54 am ISTSrishti Kunj प्रयागराज, हिन्दुस्तान संवाददाता
यूपी के कौशांबी में एक युवक की हत्याकर लाश बोरे में भरकर फेंक दी गई। आरोप है कि साले ने ही अपने दो साथियों के साथ मिलकर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। रविवार सुबह मवई गांव स्थित सूखी नहर में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

सरायअकिल थाना क्षेत्र के ककरहाई मजरा कूरा बसुहार निवासी 30 वर्षीय सुरेंद्र पुत्र धर्मपाल सऊदी अरब में वेल्डिंग का काम करता था। करीब तीन महीने पहले वह घर आया था। पिता ने बताया कि शुक्रवार रात सुरेंद्र बाइक से निकला। काफी देर तक नहीं लौटा तो खोजबीन की जा रही थी। इसी बीच रविवार सुबह मवई गांव स्थित सूखी नहर में उसकी बोरे में भरी लाश पड़ी मिली। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। इससे अनुमान लगाया गया कि किसी वजनी वस्तु से सिर कूंचकर हत्या की गई है। शव के पास ही युवक की बाइक भी पड़ी थी।

जानकारी पर एसपी राजेश कुमार, एएसपी राजेश कुमार सिंह पुलिस फोर्स व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि मृतक के पिता ने बेटे के साले कौशाम्बी थाना क्षेत्र के मढ़ी गांव निवासी गुड्डू और उसके दो साथियों पर हत्या का मुकदमा कायम कराया है। एसपी की ओर से दावा किया गया है कि साले ने ही साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। एसपी के मुताबिक रुपयों के लेनदेन और पारिवारिक विवाद के कारण घटना अंजाम दी गई है।

एसपी कौशाम्बी, राजेश कुमार ने कहा कि मृतक के पिता ने बेटे के साले और उसके दो साथियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। प्राथमिक जांच में साफ है कि साले और साथियों ने ही वारदात को अंजाम दिया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर छापामारी कर रही हैं।

