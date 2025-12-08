Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Kausambi Double Suicide Old Woman Found Dead With Son after wife went home
चारपाई पर पड़ा मिला बुजुर्ग मां और अधेड़ बेटे का शव, पत्नी के मायके जाने के बाद आत्महत्या

संक्षेप:

यूपी के कौशांबी में सिराथू के कड़ा धाम थाना क्षेत्र के बारा हवेली खालसा गांव में रविवार सुबह मां-बेटे का शव घर के भीतर चारपाई पर पड़ा मिला। दोनों की मौत की वजह साफ नहीं है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।

Dec 08, 2025 11:36 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाद, कौशांबी
यूपी के कौशांबी में सिराथू के कड़ा धाम थाना क्षेत्र के बारा हवेली खालसा गांव में रविवार सुबह मां-बेटे का शव घर के भीतर चारपाई पर पड़ा मिला। दोनों की मौत की वजह साफ नहीं है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। हवेली खालसा गांव निवासी 47 वर्षीय मकरध्वज ठेकेदारी करते थे। पत्नी मीता देवी मायके में थीं। बेटा नंदू भी ननिहाल में था। वह 65 वर्षीय वृद्ध मां मालती देवी के साथ घर पर अकेले थे। रविवार सुबह काफी देर तक मां-बेटे बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों को शंका हुई।

इस बीच पत्नी ने भी कई बार मकरध्वज को फोन लगाया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। शक के आधार पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना के बाद डीएसपी सिराथू सत्येंद्र तिवारी व कड़ा धाम थाना प्रभारी त्रिलोकीनाथ पांडेय फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीढ़ी के सहारे दीवार फांदकर पुलिस कर्मी घर के भीतर दाखिल हुए तो वहां मां-बेटे का अलग-अलग चारपाई पर शव पड़ा था। उनके मुंह से झाग निकला हुआ था।

मकान का दरवाजा भीतर से बंद था। यह देख अफरातफरी मच गई। मौत का कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस ने दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, पीएम रिपोर्ट आने पर ही मौत का कारण साफ होगा। वैसे प्राथमिक जांच में मामला जहर खाकर खुदकुशी करने का लग रहा है।

एसपी कौशाम्बी, राजेश कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया मां-बेटे ने खुदकुशी की है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
