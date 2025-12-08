चारपाई पर पड़ा मिला बुजुर्ग मां और अधेड़ बेटे का शव, पत्नी के मायके जाने के बाद आत्महत्या

संक्षेप: यूपी के कौशांबी में सिराथू के कड़ा धाम थाना क्षेत्र के बारा हवेली खालसा गांव में रविवार सुबह मां-बेटे का शव घर के भीतर चारपाई पर पड़ा मिला। दोनों की मौत की वजह साफ नहीं है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।

यूपी के कौशांबी में सिराथू के कड़ा धाम थाना क्षेत्र के बारा हवेली खालसा गांव में रविवार सुबह मां-बेटे का शव घर के भीतर चारपाई पर पड़ा मिला। दोनों की मौत की वजह साफ नहीं है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। हवेली खालसा गांव निवासी 47 वर्षीय मकरध्वज ठेकेदारी करते थे। पत्नी मीता देवी मायके में थीं। बेटा नंदू भी ननिहाल में था। वह 65 वर्षीय वृद्ध मां मालती देवी के साथ घर पर अकेले थे। रविवार सुबह काफी देर तक मां-बेटे बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों को शंका हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बीच पत्नी ने भी कई बार मकरध्वज को फोन लगाया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। शक के आधार पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना के बाद डीएसपी सिराथू सत्येंद्र तिवारी व कड़ा धाम थाना प्रभारी त्रिलोकीनाथ पांडेय फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीढ़ी के सहारे दीवार फांदकर पुलिस कर्मी घर के भीतर दाखिल हुए तो वहां मां-बेटे का अलग-अलग चारपाई पर शव पड़ा था। उनके मुंह से झाग निकला हुआ था।

मकान का दरवाजा भीतर से बंद था। यह देख अफरातफरी मच गई। मौत का कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस ने दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, पीएम रिपोर्ट आने पर ही मौत का कारण साफ होगा। वैसे प्राथमिक जांच में मामला जहर खाकर खुदकुशी करने का लग रहा है।