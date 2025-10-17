महिला ने रची अपने बेटे के अपहरण की कहानी, पिता से फिरौती मांगने को मायके के दरवाजे पर फेंकी चिठ्ठी

संक्षेप: यूपी के कौशांबी में पइंसा गांव की एक महिला ने पिता से फिरौती वसूलने के लिए अपने ही 10 वर्षीय बेटे के अपहरण की कहानी रच डाली। उसने मायके में दरवाजे पर एक पत्र फेंका। इसमें फिरौती की मांग की। मांगी गई रकम नहीं दिए जाने पर अपहृत बच्चे की हत्या की धमकी दी।

यूपी के कौशांबी में पइंसा गांव की एक महिला ने पिता से फिरौती वसूलने के लिए अपने ही 10 वर्षीय बेटे के अपहरण की कहानी रच डाली। उसने मायके में दरवाजे पर एक पत्र फेंका। इसमें फिरौती की मांग की। मांगी गई रकम नहीं दिए जाने पर अपहृत बच्चे की हत्या की धमकी दी। प्रकरण की जानकारी मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने बालक को उसके घर से ही बरामद किया। मामले में षडयंत्रकारी महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पइंसा निवासी मो. वसीम पिछले छह सालों से सऊदी अरब में रहता है। घर पर उसकी पत्नी शाहीन 10 वर्षीय बेटे अर्शलाल के साथ रहती है। सोमवार को अर्शलाल अपने ननिहाल इलाके के ही पहाड़पुर गया था। मंगलवार को वहां से संदिग्ध दशा में लापता हो गया। इस पर मां शाहीन ने स्थानीय थाने पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा कायम कराया। बुधवार की सुबह अगवा बच्चे का नाना शम्स उद्दीन थाने पहुंचा और बताया कि उसके दरवाजे पर एक पत्र पड़ा मिला है, जिसमें लिखा है कि एक लाख रुपया नहीं दिया गया तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। अपहरण व फिरौती का मामला सामने आते ही पइंसा पुलिस हरकत में आ गई।

इंस्पेक्टर रोशनलाल पुलिस टीम के साथ खोजबीन करते हुए बच्चे के घर पहुंचे। घर पर ताला लटक रहा था, लेकिन भीतर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। इस पर पुलिस मकान का ताला तोड़कर भीतर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर के मुताबिक बच्चा मकान के भीतर ही मौजूद था। पूछने पर उसने बताया कि उसको मां ने बंद कर दिया था। कहा था कि नाना से रुपये लेने हैं, इसलिए कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर का साफ कहना है कि महिला ने अपने पिता से फिरौती के नाम पर एक लाख रुपया लेने के लिए बच्चे का अपहरण होने की झूठी कहानी रची थी। उसी ने पत्र भी मायके में दरवाजे पर फेंका था।

तलाश में जुटी रही महिला बच्चे को मंगलवार की सुबह घर में बंद करने के बाद महिला खोजबीन के नाम पर रिश्तेदारियों में घूमती रही। रात को घर पहुंची थी और फिर बुधवार की भोर ही दोबारा घर से चली गई। पुलिस ने उसे एक रिश्तेदार के यहां से गिरफ्तार किया है।

संदिग्ध दशा में लापता बालक बरामद कर लिया गया है। अपने पिता से फिरौती मायके वालों को फंसाने के लिए उसकी मां ने ही अपहरण की कहानी गढ़ी थी। मुकदमा कायम कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिखापढ़ी के बाद उसका चालान किया जाएगा। राजेश कुमार सिंह-एएसपी