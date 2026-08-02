बारिश के पानी से भरे खेत में दो बच्चों की डूबकर मौत, तैरने के लिए उतरे थे गड्ढे में
कासगंज में बारिश के पानी से भरे खेत में दो बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बच्चे तैरने के लिए गड्ढे में उतरे थे। खेत की गहराई ज्यादा होने और खुदाई होने के कारण बच्चे पानी में डूब गए। दोनों को खोज रहे परिजनों को शाम को इसकी जानकारी हुई।
यूपी के कासगंज में सहावर थाना क्षेत्र के गांव भिलोली में शनिवार की शाम को एक खेत में भरे पानी में दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इस हादसे के बारे में स्थानीय पुलिस ने भी उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया। देर रात अपर पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला आया।
घटना के बारे में परिजनों ने पुलिस को बताया कि, दोनों बच्चे गांव से कुछ दूर एक खुदे हुए खेत में भरे पानी में खेलने और तैरने के लिए गए थे। इसी दौरान पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि खेत काफी नीचे थे, और वह खुदे हुए भी थे। आशंका यह भी जताई जा रही है दोनों बच्चे किसी गड्ढे में चले गए और पानी में डूब गए।
जानकारी के मुताबिक प्रशांत (10) पुत्र भगवान सिंह तथा अंश (8) पुत्र रामरतन, दोनों निवासी ग्राम भिलोली, शनिवार दोपहर लगभग दो से तीन बजे के बीच गांव के बाहर स्थित एक खुदे हुए खेत में पानी भरा होने के कारण वहां खेलने और तैरने के लिए पहुंचे थे। खेलते समय अचानक फंस गए। जिससे उनकी मौत हो गई। कुछ समय तक बच्चों के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।
सूचना मिलने पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों में कोहराम मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी और देर रात जब जानकारी मिली तो परिजनों से संपर्क किया गया। बच्चों का पोस्टमार्टम करने से लिखित में देकर इनकार कर दिया। एएसपी ने बताया कि इस घटना की और विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।
नरौरा से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा में उफान
पहाड़ों व मैदानी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश व नरौरा बैराज से गंगा में छोड़े गए एक लाख 72 हजार क्यूसेक पानी के बाद कछला ब्रिज पर गंगा खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। शनिवार को कछला ब्रिज पर गंगा का जलस्तर 163.800 मीटर तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने घाटों पर सतर्कता और बढ़ाई है। कछला व लहरा गंगा घाट पर पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए लाइफ जैकेट व ट्यूब्स नाविकों व गोताखोरों को मुहैया कराए हैं। पुलिस पब्लिक एनाउंसमेंट सिस्टम से लगातार श्रद्धालुओं को नदी किनारे ही स्नान करने के लिए कह रही है।
शनिवार को नरौरा से एक लाख 72 हजार व बिजनौर बैराज से एक लाख 81 हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी में लगातार उफान की वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। गंगा घाटों पर एनडीआरएफ व पीएसी की फ्लड यूनिट के जवान तैनात हैं। स्थानीय नाविकों व गोताखोरों को एनडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ के दौरान बचाव व राहत का प्रशिक्षण भी दिया है।
श्रावण माह के कांवड़ मेला को द्रष्टिगत रखते हुए पुलिस ने गंगा नदी में बेरीकेडिंग कराई है। जिससे श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से गंगा में स्नान करें। गंगा घाटों पर तैनात पुलिस बल लगातार व दुकानदार लगातार श्रद्धालुओं को नदी किनारे ही स्नान करने के लिए कह रहे हैं। गंगा नदी में मीडियम फ्लड के हालात को देखते हुए पशुपालकों को पशुओं को नदी के किनारे से दूर चराने के लिए कह रहे हैं। गंगा किनारे बसे गांवों में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें