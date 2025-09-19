रोज-रोज होते झगड़े तो पत्नी को मौत के घाट उतार शव खेत में फेंका, पति ने पुलिस को सुनाई ये कहानी

यूपी के कासगंज में एक युवक ने आपसी विवाद के बाद अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करके शव खेत में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस को उसके लापता होने की सूचना दी। काफी देर तक बरगलाने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरू की तो उसने सच उगल दिया।

सहावर पुलिस के मुताबिक नगला भम्मा गांव से बुधवार देर रात करीब 10 बजे जानकारी मिली कि एक महिला लापता है। परिजन उसकी तलाश कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के घर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। गांव के सोनू पुत्र गया प्रसाद ने बताया कि उसकी पत्नी कंचन एक दिन पहले की देर रात से घर से लापता है। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल सका है। पत्नी का मायका बदायूं के थाना कादरगंज के संकरी गांव में है। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से भी जानकारी ली तो पता चला कि सोनू व उसकी पत्नी कंचन के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था।

इंस्पेक्टर चमन कुमार गोस्वामी ने बताया कि पुलिस ने सोनू को साथ में लेकर आसपास तलाश शुरू की। घर में उसकी मासूम बेटी भी थी। तलाशी के दौरान ही पुलिस को सोनू के बयानों पर कुछ शक हुआ। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। इस पर सोनू ने पुलिस को बताया कि देर रात उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को अपने घर से लगभग 400 मीटर दूर खेत में फेंक दिया। पुलिस ने सोनू की निशानदेही पर कंचन का शव बरामद कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार लिया है।

कंचन की हत्या करने में सोनू के चचेरे भाई की भूमिका सामने आई थाना सहावर इलाके के गांव नगला भम्मा में पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात करने में उसके साथ चचेरे भाई की भी भूमिका सामने आई है। चचेरे भाई की भूमिका के वारे में मुख्य आरोपी पति ने पुलिस को हिरासत में आने के बाद हुई पूछताछ में पता चली है। हालांकि समाचार भेजे जाने तक पुलिस को अभी तक इस मामले तहरीर नहीं मिलने की जानकारी पुलिस अधिकारी ने दी है।