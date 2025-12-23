Hindustan Hindi News
व्हाट्सऐप कॉल से पत्नी ने प्रेमी संग मिल रची पति के कत्ल की साजिश, ऐसे की हत्या

व्हाट्सऐप कॉल से पत्नी ने प्रेमी संग मिल रची पति के कत्ल की साजिश, ऐसे की हत्या

संक्षेप:

यूपी में काकोरी के पारा के पूर्वीदीन खेड़ा में शनिवार रात राजगीर शिव प्रकाश रावत की हत्या की स्क्रिप्ट उसकी पत्नी सविता और आरोपी सतीश ने मिलकर लिखी थी। दोनों ने व्हाट्सऐप कॉल कर शिव प्रकाश को बीच से हटाने की योजना बनाई थी।

Dec 23, 2025 11:57 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, काकोरी
यूपी में काकोरी के पारा के पूर्वीदीन खेड़ा में शनिवार रात राजगीर शिव प्रकाश रावत की हत्या की स्क्रिप्ट उसकी पत्नी सविता और आरोपी सतीश ने मिलकर लिखी थी। दोनों ने व्हाट्सऐप कॉल कर शिव प्रकाश को बीच से हटाने की योजना बनाई थी। इन दावों के साथ पुलिस ने सोमवार को हत्यारोपी सतीश और सविता को जेल भेज दिया है। वहीं घटना में सविता की बहन की संलिप्तता की पुलिस जांच कर रही है।

इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक सविता और सतीश के संबंधों की चर्चा आम हो चुकी थी। बताया कि घटना वाली शाम को दोनों ने शिव प्रकाश को बीच से हटाने की योजना बना ली थी। शाम छह बजे सविता और सतीश की व्हाट्सऐप कॉल पर बातचीत हुई थी। तब सविता ने बताया था कि शिव प्रकाश परिवार सहित भदेसर मऊ गांव में है। यहां से वह शाम को घर पहुंच जाएगा। इसी दरम्यान दोनों ने शिव प्रकाश की हत्या की साजिश रच डाली। देर रात सतीश शराब पीकर शिव प्रकाश के घर पहुंचा था। घर से घसीटकर रॉड से पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

मासूम नीतीश और रौनक हो गए बेसहारा

शिव प्रकाश का शव गांव पहुंचा तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। शिव प्रकाश के घर परिवार के अलावा उसके दोनों मासूम बेटे नीतीश और रौनक भी पिता के खोने के गम में रो रहे थे। पिता की मौत हो गई और मां कत्ल के आरोप में जेल चली गई। अपने पौत्रों को सीने से लगाए शिवदीन भी बिलख कर रो रहे थे। सोमवार सुबह शिव प्रकाश के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

नेपाल की सविता से किया था प्रेम विवाह

मृतक के पिता शिवदीन ने बताया कि सविता मूलरूप से नेपाल की रहने वाली है। उनके बेटे शिव प्रकाश ने 11 साल पहले सविता से प्रेम विवाह किया था। सविता ने पहले बेटे से दोस्ती की, फिर शादी की थी। दोनों के दो बेटे नीतीश व रौनक हैं। सविता ने बेटे के साथ धोखा कर ऑटो चालक सतीश गौतम के संबंधों में आ गई।

