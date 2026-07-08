कांवड़ियों की ड्रेस में उतरेगी पुलिस, कांवड़ और डीजे की ऊंचाई इतने फीट हुई तय
कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस की ओर से नियम और निर्देश जारी किए गए हैं। कांवड़ और डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई तय कर दी गई है। साथ ही म्यूजिक सिस्टम की आवाज कितनी रखनी है इसको लेकर निर्देश जारी हुए हैं।
यूपी में कांवड़ यात्रा में इस बार पुलिस-प्रशासन का ज्यादा फोकस भीड़ प्रबंधन को लेकर है और महाकुंभ की तर्ज पर प्लानिंग की जा रही है। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कांवड़ और डीजे की ऊंचाई तय करते हुए इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुसार कांवड़ और डीजे की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से कम रखने की सलाह दी गई है। म्यूजिक सिस्टम की आवाज अधिकतम 75 डेसीबल रहेगी। साथ ही कहा गया है कि इसका पालन न करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा डीजे पर फूहड़, अश्लील या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले गाने नहीं बजेंगे। केवल धार्मिक गीत बजाए जाएंगे और डीजे कॉम्पिटीशन भी नहीं किए जा सकेंगे। सभी म्यूजिक सिस्टम संचालकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 168 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है। इन नियमों का उल्लंघन होने पर संचालकों के खिलाफ केस दर्ज उनकी गिरफ्तारी होगी।
बताया जा रहा है कि इस बार सभी थानों में कांवड़ रजिस्टर बनवाया जाएगा। इस रजिस्टर में कांवड़ से जुड़ी सभी सूचनाएं दर्ज करवानी होंगी। इसके अलावा कांवड़ मार्ग के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य को खाद्य एवं औषधि प्रशासन से क्यूआर कोड लेना होगा। साथ ही इन्हें खाने का सामान की कीमत सार्वजनिक करनी होगी। क्यूआर कोड को स्कैन करके ये कीमतें देखी जा सकेंगीं। वहीं, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांवड़ियों की ड्रेस में भी कुछ पुलिसकर्मी कांवड़ मार्ग पर उतारे जाएंगे।
पूरे मार्ग पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे
सभी मार्गों पर साइनेंज प्वाइंट चिन्हित कर दिशा सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। गोताखोरों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने को भी कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस प्वाइंट, दवाइयों, स्वास्थ्य उपकरणों, मोबाइल बाइक एम्बुलेंस, मोबाइल लाइट वैन और कर्मचारियों की ड्यूटी का पूरा खाका तैयार किया जाए। वहीं विद्युत विभाग को कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले पोल, ट्रांसफार्मर, तार और खंभों का सत्यापन कर उन्हें सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए गए। कांवड़ मार्गों पर रूट डायवर्जन, बैरिकेडिंग और प्रमुख स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।
शामली मार्ग से ग्रीन कॉरिडोर जाएंगे
मेरठ से देहरादून या हरिद्वार जाने के लिए मेरठ वालों को मेरठ-करनाल हाइवे होते हुए शामली जाना होगा। यहीं से ग्रीन कॉरिडोर पर जाएंगे और इससे देहरादून की ओर जाएंगे। वहीं, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे खुला रहेगा। गंगा एक्सप्रेस वे भी खुला रहेगा। वहीं, डीआईजी कलानिधि, एडीजी भानु भास्कर और मेरठ एसएसपी अविनाश पांडेय मीटिंग में बाकी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी देंगे कि कांवड़ यात्रा के दौरान कैसा व्यवहार रखें और किस तरह से अलर्ट रहें।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें