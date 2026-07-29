Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवड़ यात्रा से पहले यूपी रोडवेज का किराया बढ़ा, डायवर्जन के कारण बढ़े रूट पर सफर लंबा

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, मेरठ/प्रयागराज
Follow us on Google News
share

सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए 30 जुलाई से विभिन्न मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू होगा। डायवर्जन के दौरान दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, रामपुर, बरेली और अन्य प्रमुख मार्गों पर बसों का संचालन वैकल्पिक मार्गों से किया जाएगा।

UP Roadways
कांवड़ यात्रा के चलते यूपी रोडवेज की बसों का किराया बढ़ जाएगा।

यूपी में कावंड़ यात्रा के लिए इस बार भी रोडवेज बसों का रूट डायवर्जन किया जाएगा। भैंसाली बस अड्डे को गढ़ रोड स्थित सोहराबगेट बस अड्डे पर शिफ्ट किया जाएगा। रूट डायवर्जन के साथ मेरठ से दिल्ली, गाजियाबाद, मोहननगर, कौशांबी, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मुजफ्फरनगर आदि जाने वाली बसों का औसतन किराया करीब 40 रुपये तक बढ़ेगा।

इसके चलते रोडवेज यात्रियों को न केवल अपनी मंजिल के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी बल्कि बढ़ा किराया भी देना होगा। जिला प्रशासन ने भैंसाली बस अड्डे को 30 जुलाई तक शिफ्ट करने को कहा है। हालांकि रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने पर ही भैंसाली अड्डे को सोहराबगेट बस अड्डे पर 31 जुलाई या 1 अगस्त तक शिफ्ट किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:सावन कांवड़ यात्रा के लिए प्रयागराज-वाराणसी हाईवे वनवे, देखें कहां रूट डायवर्ट

लंबा हो जाएगा सफर

मेरठ से दिल्ली, गाजियाबाद, कौशांबी आदि जाने वाली बसों को वाया हापुड़ संचालित किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और ऋषिकेश आदि रूट की बसों को वाया मवाना रोड मीरापुर से संचालित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:251 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर निकला शाकिर, पैदल ही हरिद्वार से पहुंचा मुजफ्फरनगर

रूट किराया

- मेरठ-दिल्ली आईएसबीटी 198

- मेरठ-कौशांबी 157

- मेरठ-मुजफ्फरनगर 122

- मेरठ-गाजियाबाद 122

- मेरठ-नोएडा 138

- मेरठ-हरिद्वार 267

- मेरठ-देहरादून 355

- मेरठ-लखनऊ 773

ये भी पढ़ें:क्या दिखाने लाई हैं, घूमने आए हैं, कांवड़ यात्रा की तैयारी देख भड़के कमिश्नर

फाफामऊ होकर चलेंगी प्रयागराज की बसें, बढ़ जाएगा किराया

कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बुधवार आधी रात से प्रयागराज से वाराणसी और पूर्वांचल की ओर जाने वाली रोडवेज बसों का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। शास्त्री पुल पर वन-वे यातायात व्यवस्था लागू होने से बसें झूंसी के बजाय फाफामऊ पुल होकर जाएंगी। कई रूटों पर अधिक किराया देना होगा।

परिवर्तित व्यवस्था के तहत प्रयागराज से वाराणसी की दूरी 126 किलोमीटर से बढ़कर 144 किलोमीटर हो जाएगी। इसके चलते साधारण बस का किराया 197 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह गोरखपुर रूट पर दूरी 294 से बढ़कर 303 किलोमीटर होने के बाद किराया 428 रुपये से बढ़कर 440 रुपये हो जाएगा।

सहसों का किराया 26 से बढ़कर 38 रुपये, हंडिया का 55 से 82 रुपये, बादशाहपुर का 57 से 80 रुपये, गोपीगंज का 82 से 117 रुपये, आजमगढ़ का 187 से 272 रुपये और टांडा का किराया 206 से बढ़कर 283 रुपये कर दिया गया है।

सावन में 30 किमी प्रतिघंटा की गति से चलेंगी रोडवेज बसें

कांवड़ यात्रा के दौरान रोडवेज की बसें अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से संचालित की जाएंगी। हाईवे की एक लेन में रोडवेज और हल्के वाहन चलेंगे और दूसरी लेन में कांवड़ियों को गुजारा जाएगा। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार सभी चालकों और परिचालकों की प्रतिदिन काउंसिलिंग की जाएगी तथा उन्हें सुरक्षित और सतर्क तरीके से बस संचालन के निर्देश दिए जाएंगे। बसों में स्पीड गवर्नर और अन्य सुरक्षा मानकों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम,अंबरीन अख्तर ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सावन के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रोडवेज की तैयारियां पूर्ण हैं। कांवड़ के दौरान यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Kanwariya Meerut News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।